Créateur de Vidéos de Démonstration d'Applications avec Avatar AI pour des Démos Captivantes

Créez facilement des démonstrations d'applications captivantes et des explications de produits en utilisant des avatars AI réalistes pour simplifier tout flux de travail complexe.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital, démontrant comment réaliser des explications de produits captivantes en utilisant le Créateur de Vidéos de Démonstration d'Applications avec Avatar AI de HeyGen, en employant un style visuel dynamique et une génération de voix off claire pour mettre en avant les fonctionnalités clés.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration professionnelle de 60 secondes pour les chefs de produit, illustrant un flux de travail efficace pour créer des démonstrations d'applications. Cette vidéo doit maintenir un style visuel propre et instructif avec une musique de fond apaisante, mettant en avant la facilité d'utilisation du Texte-en-vidéo à partir de script et des Modèles & scènes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo amicale de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, soulignant comment les avatars AI peuvent rapidement créer un contenu convaincant. La vidéo doit avoir un style visuel et audio chaleureux et accessible, en utilisant des Sous-titres/captions automatiques pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo complète de 90 secondes pour les responsables de la réussite client, axée sur la génération de vidéos de démonstration détaillées pour les flux d'intégration client. Le style visuel doit être clair et professionnel avec un ton encourageant, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et le redimensionnement & exportation des rapports d'aspect pour un partage polyvalent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Démonstration avec Avatar AI

Créez facilement des démonstrations d'applications captivantes et des explications de produits avec des avatars AI, transformant votre texte en contenu vidéo convaincant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre script texte ou téléchargez des médias existants. Notre plateforme convertit vos idées en une vidéo de démonstration soignée en utilisant les capacités de "Texte-en-vidéo à partir de script".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour être le présentateur de votre démonstration. Votre avatar sélectionné délivrera votre script avec des expressions naturelles.
3
Step 3
Ajoutez une Personnalisation de Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos "Contrôles de marque (logo, couleurs)". Assurez-vous que votre démonstration s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque pour un look et une sensation cohérents.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de démonstration et utilisez le "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" pour la produire dans divers formats adaptés à toute plateforme. Partagez facilement vos démonstrations d'applications professionnelles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Démonstrations de Flux de Travail

.

Produisez des guides vidéo clairs et étape par étape avec des avatars AI pour simplifier les flux de travail internes complexes et les procédures opérationnelles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Quels avantages offre HeyGen pour créer des vidéos de démonstration d'applications avec avatar AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de démonstration d'applications captivantes avec avatar AI. Notre plateforme utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-en-vidéo, servant de puissant générateur de vidéos AI pour simplifier la production de vidéos de démonstration de haute qualité pour toute application.

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de marque et la personnalisation dans les explications de produits ?

HeyGen agit comme un moteur créatif, permettant une personnalisation étendue de la marque pour vos explications de produits. Vous pouvez personnaliser entièrement les avatars AI et utiliser divers modèles pour garantir que vos vidéos parlantes s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de votre marque.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres automatiques et le texte-en-vidéo pour une production efficace ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'efficacité du flux de travail en offrant des capacités robustes de texte-en-vidéo et des voix synthétiques. De plus, la plateforme fournit des sous-titres/captions automatiques, garantissant l'accessibilité et économisant un temps de production précieux pour vos projets de générateur de vidéos AI.

Les avatars AI de HeyGen sont-ils bénéfiques pour les flux de formation et d'intégration ?

Absolument. Les avatars AI de HeyGen sont des outils d'apprentissage très efficaces pour renforcer l'engagement en formation et clarifier les flux d'intégration complexes. Ils délivrent un contenu éducatif dynamique qui capte l'attention et améliore la compréhension des apprenants.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo