Générateur de Parcours d'Avatar : Créez des Vidéos Tutoriels Engagantes
Produisez facilement des vidéos de présentation d'application captivantes avec des avatars AI réalistes pour simplifier les processus complexes.
Développez une vidéo marketing percutante de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, visant à améliorer leurs vidéos explicatives de produits. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle dynamique et moderne, incorporant des coupes rapides et des graphismes engageants, accompagnée d'une musique entraînante. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" et la "Génération de voix off" de HeyGen peuvent rapidement produire des avatars AI parlants de haute qualité, enrichis de "Sous-titres/captions" clairs pour une accessibilité accrue.
Produisez une vidéo de formation d'entreprise informative de 50 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, démontrant la puissance des "avatars AI en pied" pour des modules d'apprentissage engageants. La présentation visuelle doit être soignée et professionnelle, dans un environnement de studio virtuel, avec une voix off calme et autoritaire guidant le spectateur. Soulignez la facilité de création d'un "avatar personnalisé" et l'intégration de visuels pertinents à partir de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir l'expérience de formation.
Générez une vidéo concise de 30 secondes pour l'habilitation des ventes, adaptée aux équipes de vente, illustrant comment elles peuvent rapidement créer des messages persuasifs en utilisant un "générateur de vidéo AI". Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, utilisant des transitions élégantes et une narration confiante et directe. Concentrez-vous sur l'efficacité de la fonctionnalité "créateur de vidéo à partir de script", démontrant comment "Texte en vidéo à partir de script" et "Redimensionnement & exportation des formats" aident à créer du contenu polyvalent pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation et l'Intégration.
Améliorez la compréhension et la rétention pour les nouveaux employés ou utilisateurs en créant facilement des parcours de travail captivants alimentés par l'AI.
Étendez la Portée du Contenu Éducatif.
Développez et distribuez rapidement divers contenus éducatifs, y compris des tutoriels détaillés d'application et de parcours de travail, à un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
À quoi sert le générateur de vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen est un générateur de vidéo AI avancé qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes à partir de texte. Il transforme vos scripts en contenu visuel captivant pour le marketing, la formation et les vidéos explicatives de produits.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation d'application efficacement ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de présentation d'application en vous permettant de transformer des scripts en guides visuels de haute qualité avec des avatars AI parlants. Son créateur de vidéo à partir de script intuitif et ses modèles préconstruits simplifient l'ensemble du processus de production.
Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans les vidéos HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris la possibilité de créer des avatars personnalisés et d'appliquer les couleurs et logos uniques de votre marque pour un branding cohérent. Vous pouvez même choisir parmi des avatars AI en pied pour enrichir votre contenu vidéo.
HeyGen prend-il en charge les sous-titres automatiques et plusieurs langues ?
Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Ce puissant éditeur de texte en vidéo prend également en charge une large gamme de langues, rendant votre contenu pertinent à l'échelle mondiale.