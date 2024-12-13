Générateur de Parcours d'Avatar : Créez des Vidéos Tutoriels Engagantes

Produisez facilement des vidéos de présentation d'application captivantes avec des avatars AI réalistes pour simplifier les processus complexes.

Créez une vidéo de présentation d'application vibrante de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs désireux de maîtriser le "générateur de parcours d'avatar" de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et intuitif, avec des mises en évidence à l'écran de l'interface, complétées par une narration audio amicale et encourageante. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement transformer leurs idées en contenu captivant en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour animer des "avatars AI" réalistes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing percutante de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, visant à améliorer leurs vidéos explicatives de produits. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle dynamique et moderne, incorporant des coupes rapides et des graphismes engageants, accompagnée d'une musique entraînante. Mettez en avant comment les "Modèles & scènes" et la "Génération de voix off" de HeyGen peuvent rapidement produire des avatars AI parlants de haute qualité, enrichis de "Sous-titres/captions" clairs pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation d'entreprise informative de 50 secondes pour les éducateurs et les formateurs d'entreprise, démontrant la puissance des "avatars AI en pied" pour des modules d'apprentissage engageants. La présentation visuelle doit être soignée et professionnelle, dans un environnement de studio virtuel, avec une voix off calme et autoritaire guidant le spectateur. Soulignez la facilité de création d'un "avatar personnalisé" et l'intégration de visuels pertinents à partir de la "Bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir l'expérience de formation.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo concise de 30 secondes pour l'habilitation des ventes, adaptée aux équipes de vente, illustrant comment elles peuvent rapidement créer des messages persuasifs en utilisant un "générateur de vidéo AI". Le style visuel et audio doit être rapide et percutant, utilisant des transitions élégantes et une narration confiante et directe. Concentrez-vous sur l'efficacité de la fonctionnalité "créateur de vidéo à partir de script", démontrant comment "Texte en vidéo à partir de script" et "Redimensionnement & exportation des formats" aident à créer du contenu polyvalent pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Parcours d'Avatar

Créez facilement des vidéos de présentation d'application captivantes avec des avatars AI et des outils intuitifs, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI préconstruits ou créez votre propre présentateur numérique personnalisé pour guider votre audience à travers le parcours.
2
Step 2
Collez Votre Script de Présentation
Saisissez votre script détaillé pour la présentation. La plateforme utilise la technologie Texte en vidéo à partir de script pour générer automatiquement la narration de l'avatar.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et Personnalisez les Scènes
Améliorez votre présentation avec des visuels pertinents et personnalisez les scènes en utilisant Modèles & scènes pour illustrer clairement chaque étape et fonctionnalité clé de votre application.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finalisée
Finalisez votre vidéo de présentation d'application et utilisez le Redimensionnement & exportation des formats pour la générer dans divers formats adaptés à vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Démonstrations de Produits Dynamiques

.

Produisez rapidement des démonstrations de produits percutantes et des mises en avant de fonctionnalités d'application avec des vidéos AI pour captiver l'attention du public et stimuler l'engagement.

background image

Questions Fréquemment Posées

À quoi sert le générateur de vidéo AI de HeyGen ?

HeyGen est un générateur de vidéo AI avancé qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes à partir de texte. Il transforme vos scripts en contenu visuel captivant pour le marketing, la formation et les vidéos explicatives de produits.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de présentation d'application efficacement ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de présentation d'application en vous permettant de transformer des scripts en guides visuels de haute qualité avec des avatars AI parlants. Son créateur de vidéo à partir de script intuitif et ses modèles préconstruits simplifient l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans les vidéos HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris la possibilité de créer des avatars personnalisés et d'appliquer les couleurs et logos uniques de votre marque pour un branding cohérent. Vous pouvez même choisir parmi des avatars AI en pied pour enrichir votre contenu vidéo.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres automatiques et plusieurs langues ?

Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour vos vidéos, améliorant l'accessibilité et l'engagement. Ce puissant éditeur de texte en vidéo prend également en charge une large gamme de langues, rendant votre contenu pertinent à l'échelle mondiale.

