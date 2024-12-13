Créez une vidéo de présentation d'application vibrante de 45 secondes conçue pour les nouveaux utilisateurs désireux de maîtriser le "générateur de parcours d'avatar" de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et intuitif, avec des mises en évidence à l'écran de l'interface, complétées par une narration audio amicale et encourageante. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement transformer leurs idées en contenu captivant en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour animer des "avatars AI" réalistes.

Générer une Vidéo