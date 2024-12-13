Créateur de Messages de Bienvenue avec Avatar : Création Vidéo AI Facile

Créez facilement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées en utilisant nos avatars AI.

Créez un message de bienvenue chaleureux de 30 secondes pour votre site web, destiné aux nouveaux visiteurs, avec un avatar AI amical et professionnel. Le style visuel doit être accueillant et épuré, avec une narration audio claire et apaisante. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour livrer des messages vidéo personnalisés qui augmentent l'engagement des utilisateurs et optimisent vos efforts de salutation.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour les créateurs de contenu et les influenceurs, mettant en avant un avatar AI personnalisé qui incarne votre marque. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec une musique de fond entraînante et une voix off énergique et tendance. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des vidéos de qualité studio pour vos plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 45 secondes pour la communication interne, destinée à accueillir les nouveaux employés dans un environnement d'entreprise. Le style visuel doit être propre et professionnel, complété par une voix off rassurante et claire. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour créer des vidéos professionnelles avec un ton cohérent, favorisant une première impression positive avec un avatar AI personnalisé.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité marketing accrocheuse de 20 secondes pour un lancement de produit, mettant en vedette un avatar AI parlant avec des expressions faciales animées et réalistes. Ciblez les clients potentiels avec un style visuel moderne et énergique, accompagné d'une musique de fond persuasive. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire votre identité de marque et générer rapidement du contenu engageant à grande échelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Messages de Bienvenue avec Avatar

Créez facilement des messages de bienvenue vidéo engageants et personnalisés avec un avatar AI parlant. Transformez vos salutations en expériences mémorables pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou téléchargez votre propre image pour créer un clone numérique qui résonne avec votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Tapez ou collez simplement votre script de message de bienvenue. Notre éditeur de texte en vidéo prend en charge plusieurs langues pour un public mondial.
3
Step 3
Choisissez une Voix
Choisissez parmi une large sélection de voix AI pour correspondre parfaitement à votre ton souhaité et délivrer votre message de bienvenue naturellement grâce à la génération de voix off.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
D'un simple clic, générez votre message de bienvenue vidéo de qualité professionnelle, prêt pour votre site web, vos réseaux sociaux ou votre communication personnalisée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Intégration des Employés & des Équipes

.

Accueillez les nouveaux employés avec des vidéos engageantes et cohérentes d'avatars AI, assurant une introduction fluide et personnalisée à votre organisation.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer un avatar AI personnalisé avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés en vous permettant de télécharger votre propre image ou de choisir parmi une bibliothèque diversifiée. Vous pouvez ensuite personnaliser leur apparence et leurs tenues, assurant que votre clone numérique représente parfaitement votre marque ou message pour un contenu engageant à grande échelle.

Quel est le processus de HeyGen pour générer des vidéos à partir de texte ?

Avec HeyGen, la génération de vidéos professionnelles est simple. Ajoutez simplement votre script, et notre éditeur de texte en vidéo, alimenté par une technologie avancée de voix AI, transformera votre texte en vidéos parlantes captivantes, avec une voix off au son naturel.

HeyGen peut-il aider à créer des messages vidéo personnalisés pour mon audience ?

Absolument ! HeyGen est parfait pour créer des messages vidéo personnalisés, tels que des messages de bienvenue avec avatar ou du contenu accrocheur pour les réseaux sociaux. Notre plateforme vous aide à créer du contenu engageant à grande échelle, idéal pour les publicités marketing, les vidéos de vente ou les messages de bienvenue sur votre site web.

HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos avec avatars AI ?

Oui, HeyGen prend en charge un large éventail de langues, vous permettant de produire des vidéos professionnelles avec avatars AI pour des audiences diversifiées dans le monde entier. Notre technologie avancée de voix AI garantit que votre message est délivré clairement et efficacement dans plus de 140 langues.

