Créateur de Messages de Bienvenue avec Avatar : Création Vidéo AI Facile
Créez facilement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées en utilisant nos avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une publicité vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux, idéale pour les créateurs de contenu et les influenceurs, mettant en avant un avatar AI personnalisé qui incarne votre marque. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec une musique de fond entraînante et une voix off énergique et tendance. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement des vidéos de qualité studio pour vos plateformes.
Produisez une vidéo informative de 45 secondes pour la communication interne, destinée à accueillir les nouveaux employés dans un environnement d'entreprise. Le style visuel doit être propre et professionnel, complété par une voix off rassurante et claire. Implémentez la génération de voix off de HeyGen pour créer des vidéos professionnelles avec un ton cohérent, favorisant une première impression positive avec un avatar AI personnalisé.
Créez une publicité marketing accrocheuse de 20 secondes pour un lancement de produit, mettant en vedette un avatar AI parlant avec des expressions faciales animées et réalistes. Ciblez les clients potentiels avec un style visuel moderne et énergique, accompagné d'une musique de fond persuasive. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire votre identité de marque et générer rapidement du contenu engageant à grande échelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Messages de Bienvenue Engagés pour Votre Site Web.
Déployez des vidéos captivantes avec avatars AI sur votre site web pour accueillir les visiteurs, expliquer vos offres et guider efficacement les parcours utilisateurs.
Offrez des Accueils Personnalisés pour les Ventes & le Marketing.
Accueillez de nouveaux prospects ou clients avec des messages personnalisés d'avatars AI, favorisant les connexions et stimulant la conversion ou la rétention.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer un avatar AI personnalisé avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer des avatars AI personnalisés en vous permettant de télécharger votre propre image ou de choisir parmi une bibliothèque diversifiée. Vous pouvez ensuite personnaliser leur apparence et leurs tenues, assurant que votre clone numérique représente parfaitement votre marque ou message pour un contenu engageant à grande échelle.
Quel est le processus de HeyGen pour générer des vidéos à partir de texte ?
Avec HeyGen, la génération de vidéos professionnelles est simple. Ajoutez simplement votre script, et notre éditeur de texte en vidéo, alimenté par une technologie avancée de voix AI, transformera votre texte en vidéos parlantes captivantes, avec une voix off au son naturel.
HeyGen peut-il aider à créer des messages vidéo personnalisés pour mon audience ?
Absolument ! HeyGen est parfait pour créer des messages vidéo personnalisés, tels que des messages de bienvenue avec avatar ou du contenu accrocheur pour les réseaux sociaux. Notre plateforme vous aide à créer du contenu engageant à grande échelle, idéal pour les publicités marketing, les vidéos de vente ou les messages de bienvenue sur votre site web.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues pour les vidéos avec avatars AI ?
Oui, HeyGen prend en charge un large éventail de langues, vous permettant de produire des vidéos professionnelles avec avatars AI pour des audiences diversifiées dans le monde entier. Notre technologie avancée de voix AI garantit que votre message est délivré clairement et efficacement dans plus de 140 langues.