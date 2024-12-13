Générateur de Messages de Bienvenue avec Avatar : Créez des Intros Engagantes

Créez facilement des messages de bienvenue personnalisés et engageants. Notre capacité de texte-à-vidéo transforme vos idées en introductions captivantes.

Créez un message de bienvenue de 30 secondes pour un site web ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un avatar AI personnalisé peut accueillir les visiteurs avec un ton amical et professionnel. Mettez en avant la facilité de création de ce contenu grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement un message d'accueil.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une démonstration produit engageante de 45 secondes pour les startups technologiques, où un avatar AI parlant explique une nouvelle fonctionnalité avec un style visuel moderne, informatif et dynamique. Soulignez la génération de voix off fluide fournie par HeyGen, permettant une explication claire et concise de concepts complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes sur l'histoire de la marque pour les créateurs de contenu, en utilisant un avatar personnalisé pour narrer le parcours de l'entreprise avec un style visuel et audio chaleureux et cinématographique. Illustrez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient le processus créatif, rendant la narration professionnelle accessible.
Exemple de Prompt 3
Générez un message marketing vibrant de 30 secondes pour les entreprises de commerce électronique, mettant en vedette un avatar AI annonçant une promotion spéciale avec des visuels énergiques et une livraison concise. Démontrez la flexibilité du redimensionnement des formats et des exports de HeyGen pour optimiser la vidéo sur diverses plateformes de médias sociaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment un Message de Bienvenue avec Avatar est Généré

Créez facilement des messages de bienvenue AI personnalisés et engageants pour votre site web ou marketing, améliorant l'expérience utilisateur et la communication avec un avatar AI parlant.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI de HeyGen ou créez votre propre avatar personnalisé pour représenter votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script Personnalisé
Collez le script de message de bienvenue souhaité dans l'éditeur. Notre plateforme utilise le texte-à-vidéo pour donner vie à vos mots.
3
Step 3
Choisissez Votre Voix AI
Choisissez une voix qui convient le mieux à votre message et au ton de votre marque parmi notre vaste collection d'acteurs vocaux AI pour une livraison naturelle et engageante.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Bienvenue
Une fois votre script et votre voix définis, générez la vidéo instantanément. Vous recevrez une vidéo de qualité studio prête à accueillir votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'Intégration avec l'AI

.

Améliorez l'intégration des nouveaux utilisateurs ou employés avec des messages de bienvenue d'avatar AI qui améliorent l'engagement et la rétention.

Questions Fréquemment Posées

Quels avantages offre HeyGen pour créer du contenu avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de générer facilement des vidéos engageantes en utilisant un avatar AI parlant. Vous pouvez créer des avatars AI personnalisés pour diverses applications créatives comme les messages marketing, les messages de bienvenue sur les sites web et les démonstrations de produits, transformant efficacement votre processus de création de contenu.

Quel est le processus pour générer des vidéos de qualité studio avec HeyGen ?

Avec HeyGen, le processus pour générer des vidéos de qualité studio est simple et intuitif. Il vous suffit d'ajouter votre script, de choisir une voix, et le générateur avancé de texte-à-vidéo de HeyGen donne vie à votre contenu, produisant des vidéos soignées prêtes pour n'importe quelle plateforme.

Puis-je créer un avatar personnalisé qui reflète ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de créer un avatar véritablement personnalisé, offrant une expérience d'avatar AI qui s'aligne avec l'identité de votre marque. Vous pouvez même télécharger votre propre image pour personnaliser davantage votre avatar AI, assurant la cohérence de la marque.

Comment HeyGen peut-il améliorer mon site web avec un message de bienvenue d'avatar ?

Le générateur de messages de bienvenue d'avatar de HeyGen peut considérablement améliorer votre site web en fournissant un avatar AI parlant et amical. Il vous permet de créer des messages de bienvenue dynamiques et personnalisés en utilisant des acteurs vocaux AI professionnels, rendant votre site plus interactif et engageant pour les visiteurs.

