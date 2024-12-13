Créez des Vidéos Engageantes avec Notre Créateur de Formation en Entrepôt avec Avatar
Rationalisez votre formation d'entreprise avec des avatars AI. Générez rapidement des vidéos engageantes de sécurité et de conformité pour votre plateforme d'apprentissage en ligne.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les gestionnaires et formateurs d'entrepôt sur l'optimisation de leur "plateforme d'apprentissage en ligne" pour les nouvelles réglementations de "sécurité et conformité". Le style visuel doit être épuré et éducatif, avec une voix off autoritaire générée directement à partir d'un script détaillé, soulignant l'efficacité de l'utilisation de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour des mises à jour rapides de contenu.
Pour les départements RH et les coordinateurs de formation cherchant une "vidéo d'intégration" complète pour les "vidéos de formation d'entreprise", développez une pièce de 2 minutes accueillante et informative. La vidéo doit utiliser des scènes modernes et personnalisables et tirer parti de la génération précise de voix off pour introduire les valeurs de l'entreprise et les procédures quotidiennes, en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen pour créer une expérience visuellement attrayante.
Produisez une vidéo dynamique et pédagogique de 45 secondes en utilisant un "créateur de formation en entrepôt avec avatar" pour les équipes d'entrepôt mondiales, en se concentrant sur un nouveau système de gestion des stocks. La vidéo doit présenter des visuels vifs tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et inclure des sous-titres/captions générés automatiquement pour répondre aux besoins linguistiques divers, créant ainsi des "vidéos engageantes" accessibles dans le monde entier.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la Production de Cours de Formation.
Produisez rapidement des cours de formation en entrepôt plus complets, permettant une distribution et une accessibilité plus larges pour tous les employés.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez les Avatars AI pour créer un contenu de formation dynamique et interactif, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des informations.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation AI en utilisant la technologie de texte en vidéo ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités sophistiquées de texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos de formation AI professionnelles sans effort. Cela inclut la génération fluide de voix off et la possibilité d'ajouter des sous-titres/captions, rendant le contenu accessible et engageant pour divers besoins d'apprentissage.
HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de formation en entrepôt avec avatar pour les vidéos de formation d'entreprise ?
Absolument. HeyGen est un créateur de formation en entrepôt avec avatar idéal, permettant la production rapide de vidéos de formation d'entreprise de haute qualité. Ses scènes personnalisables et son moteur créatif soutiennent la création de vidéos engageantes pour des objectifs tels que la sécurité et la conformité ou des vidéos de formation en entrepôt détaillées.
Quelles fonctionnalités de génération de vidéo de bout en bout HeyGen offre-t-il pour créer un contenu d'apprentissage en ligne complet ?
HeyGen fournit une plateforme de génération de vidéo de bout en bout, équipée de modèles vidéo étendus et d'outils d'édition vidéo pour produire un contenu d'apprentissage en ligne complet. Les utilisateurs peuvent tirer parti des avatars AI, de la fonctionnalité de texte en vidéo, de la génération de voix off et des sous-titres/captions pour construire des cours engageants et informatifs efficacement.
Comment les modèles vidéo de HeyGen simplifient-ils la production de vidéos d'intégration ?
La bibliothèque diversifiée de modèles vidéo de HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos d'intégration, offrant un démarrage rapide pour créer un contenu percutant. Ces modèles sont entièrement personnalisables, permettant aux entreprises d'intégrer des contrôles de marque et de personnaliser les scènes pour une expérience d'accueil sur mesure et engageante pour les nouvelles recrues.