Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés d'entrepôt, en mettant l'accent sur les protocoles de sécurité critiques. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI amical démontrant les techniques de levage appropriées et l'utilisation de l'équipement, accompagné d'une génération de voix off claire et de sous-titres essentiels pour renforcer les messages clés pour des vidéos de formation en entrepôt efficaces.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de 45 secondes destinée aux responsables d'entrepôt et aux départements de formation en entreprise, mettant en avant l'efficacité d'un 'générateur de formation en entrepôt avec avatar'. Cette vidéo moderne et orientée solution devrait utiliser des modèles et scènes dynamiques pour illustrer comment les capacités de texte-à-vidéo à partir de script peuvent réduire considérablement les coûts et le temps de production pour créer des vidéos de formation AI engageantes, le tout sur une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation d'entreprise complète de 90 secondes pour le personnel d'entrepôt existant nécessitant une remise à niveau sur la conformité OSHA. Le style visuel, à la fois autoritaire et accessible, devrait incorporer un avatar AI délivrant des mises à jour essentielles, avec du texte à l'écran soulignant les principales réglementations et des sous-titres pour une rétention maximale, garantissant que tous les aspects de la sécurité et de la conformité sont clairement communiqués.
Exemple de Prompt 3
Présentez dans un clip dynamique de 30 secondes, destiné aux développeurs de formation, comment créer un contenu vidéo véritablement engageant en utilisant des avatars personnalisés. La vidéo riche en visuels devrait démontrer la flexibilité des avatars AI de HeyGen au sein de divers modèles et scènes, en soulignant comment une formation personnalisée peut être générée rapidement, rendant l'expérience d'apprentissage plus percutante et mémorable avec un ton motivant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation en Entrepôt avec Avatar

Créez rapidement des vidéos de formation en entrepôt professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI pour rationaliser votre apprentissage en entreprise et garantir la conformité.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI et Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles et scènes professionnels pour mettre en scène votre formation en entrepôt. Cette sélection initiale donne vie à votre générateur de formation en entrepôt avec avatar.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu de Formation
Saisissez votre script de formation spécifique pour des sujets comme la formation à la sécurité des chariots élévateurs ou les vidéos de conformité OSHA. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script animera ensuite votre avatar AI choisi pour délivrer votre message avec précision.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre formation avec une narration claire et cohérente en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Cela garantit que vos vidéos de formation en entreprise sont livrées de manière professionnelle et sont faciles à suivre pour tous les apprenants.
4
Step 4
Exportez pour un Déploiement Flexible
Finalisez votre vidéo et exportez-la avec des capacités de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, la rendant adaptée à diverses plateformes, y compris les appareils de formation adaptés aux mobiles, garantissant une large accessibilité pour vos vidéos de formation en entrepôt.

Clarifiez la Formation à la Sécurité Complexe

Simplifiez les réglementations de sécurité complexes et les procédures de conformité en une éducation en entrepôt générée par l'AI claire et compréhensible.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur d'avatars AI de HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation en entreprise ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés pour transformer des scripts en contenu vidéo engageant, rendant les vidéos de formation en entreprise plus dynamiques et efficaces. Cette approche réduit considérablement le temps et les coûts de production, améliorant l'expérience d'apprentissage globale pour votre équipe.

Quels types de vidéos de formation en entrepôt puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement générer divers types de vidéos de formation en entrepôt, y compris celles pour la formation à la sécurité des chariots élévateurs et les vidéos de conformité OSHA. Nos avatars AI et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script permettent une production rapide de contenu critique de sécurité et de conformité.

HeyGen prend-il en charge le contenu personnalisé pour les vidéos de formation AI ?

Oui, HeyGen fournit des outils robustes pour créer des vidéos de formation AI personnalisées. Vous pouvez exploiter notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, intégrer vos propres médias et utiliser divers modèles et scènes pour produire un contenu vidéo sur mesure et engageant.

HeyGen peut-il aider à réduire les coûts et le temps de production des vidéos de formation ?

Absolument. La plateforme innovante de HeyGen rationalise l'ensemble du processus de création vidéo, réduisant drastiquement les coûts et le temps de production associés au développement traditionnel de vidéos de formation. En générant des avatars AI et des voix off à partir de texte, vous pouvez rapidement produire un contenu de formation de haute qualité et adapté aux mobiles.

