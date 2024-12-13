Créateur de Formation Bénévole avec Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes

Créez des expériences de formation captivantes pour les bénévoles avec des avatars AI engageants, rendant l'intégration efficace et mémorable.

Créez une vidéo d'intégration d'une minute pour les nouveaux bénévoles d'une organisation à but non lucratif, mettant en scène un avatar AI personnalisé et amical qui les guide à travers les premières étapes. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, accompagné d'une voix AI rassurante et claire, démontrant la facilité de création de vidéos engageantes avec les avatars AI de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation technique de 90 secondes pour des bénévoles expérimentés, expliquant une mise à jour spécifique du système. Cette vidéo doit adopter un style visuel net et instructif avec des superpositions de texte à l'écran et une voix AI précise, soulignant l'efficacité de générer du contenu directement à partir d'un script grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 45 secondes visant à attirer des bénévoles potentiels, mettant en avant les aspects gratifiants du service communautaire. Le style de la vidéo doit être dynamique et stimulant avec une musique vibrante et des coupes rapides d'images positives, utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour créer un message percutant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo introductive de 2 minutes pour un programme de bénévolat mondial, assurant l'accessibilité pour un public diversifié. La présentation visuelle mettra en vedette divers avatars AI de différentes origines, soutenus par des sous-titres/captions clairs et synchronisés pour accommoder les capacités multilingues, soulignant la portée mondiale réalisable avec les outils de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation Bénévole avec Avatar

Produisez facilement des vidéos de formation bénévole professionnelles et engageantes avec des avatars AI, transformant vos scripts en contenu dynamique et accessible pour une intégration efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation directement dans l'éditeur. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script convertira automatiquement votre matériel écrit en dialogue parlé, fournissant une base claire et cohérente pour votre formation bénévole.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une collection diversifiée d'avatars AI prêts à l'emploi, ou téléchargez votre propre avatar AI personnalisé. Ce présentateur virtuel délivrera votre message, créant des vidéos AI engageantes qui résonnent avec vos bénévoles et améliorent leur expérience d'intégration.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Sous-titres
Améliorez l'impact de votre vidéo en incorporant des images, des vidéos et de la musique de fond pertinentes de notre vaste bibliothèque multimédia. Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant des sous-titres/captions automatiques pour tout le contenu parlé, garantissant que votre formation bénévole est inclusive.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Finalisez votre vidéo de formation en appliquant le branding de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, en utilisant nos contrôles de branding. Une fois terminé, exportez vos vidéos de formation bénévole de haute qualité, prêtes pour la distribution et l'intégration dans votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Instructions Complexes pour les Bénévoles

.

Exploitez les avatars AI pour expliquer clairement des procédures complexes, des consignes de sécurité ou des scénarios éthiques aux bénévoles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu pour le Créateur de Vidéos de Formation AI ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos AI engageantes avec des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI expressifs, agissant comme un puissant Créateur de Vidéos de Formation AI. Il ajoute automatiquement des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité pour une intégration efficace des bénévoles et diverses vidéos de formation d'entreprise.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration personnalisées pour les bénévoles et des vidéos de formation générale ?

Absolument, HeyGen offre un Créateur de Vidéos de Formation AI polyvalent avec une gamme de modèles vidéo et d'options pour des avatars AI personnalisés. Cela permet aux organisations de produire des vidéos AI hautement engageantes adaptées à l'intégration des bénévoles, aux vidéos de formation des employés et à d'autres besoins d'instruction spécifiques.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le branding vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus et la possibilité de créer un avatar AI personnalisé pour s'assurer que vos avatars AI parlants et vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de marque de votre organisation. L'éditeur texte-à-vidéo intuitif permet une personnalisation détaillée de chaque élément visuel et audio.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour une portée mondiale et une gestion simplifiée des vidéos ?

Oui, HeyGen offre des capacités multilingues robustes et des sous-titres/captions générés automatiquement, permettant à vos vidéos alimentées par AI d'atteindre un public mondial. Tout en simplifiant le processus de création, HeyGen peut également prendre en charge l'intégration LMS pour une distribution et une gestion efficaces de vos vidéos AI engageantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo