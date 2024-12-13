Avatars AI : Créez des formations eLearning engageantes

Créez du contenu immersif et interactif pour les cours en ligne avec des instructeurs virtuels en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen.

Créez une vidéo de 60 secondes démontrant comment les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement peuvent rapidement développer des modules d'eLearning engageants. La vidéo doit présenter des visuels professionnels et épurés avec une voix off autoritaire, soulignant comment les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir de script simplifient le processus de production d'avatars AI de haute qualité dans l'eLearning.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, mettant en avant la puissance des vidéos personnalisées pour les expériences d'apprentissage numérique. Utilisez des visuels dynamiques et amicaux et une voix encourageante et naturelle. Soulignez la facilité de création d'avatars et l'amélioration de l'engagement des apprenants en utilisant les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH illustrant comment transformer des matériaux de formation complexes en contenu interactif. Cette vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec une voix professionnelle et entraînante, expliquant les avantages de l'utilisation de l'outil de création d'avatars de HeyGen avec ses modèles et scènes et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour une configuration rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 75 secondes destinée aux responsables RH et aux coordinateurs de formation, axée sur le développement efficace des compétences des employés à l'aide d'instructeurs virtuels. Le style visuel doit être élégant et professionnel avec une voix confiante et articulée. Mettez en avant le générateur de vidéos AI de HeyGen pour produire rapidement du contenu avec des avatars AI et la génération de voix off, assurant une communication claire avec sous-titres/légendes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de formation Avatar University

Produisez sans effort du contenu de formation engageant, alimenté par l'AI, pour vos programmes universitaires ou de développement des compétences en entreprise, transformant des sujets complexes en expériences d'apprentissage accessibles.

1
Step 1
Créez votre instructeur virtuel
Sélectionnez ou concevez un avatar AI à partir de notre bibliothèque diversifiée, servant d'instructeur virtuel pour donner vie à votre contenu de formation. Cela agit comme votre principal outil de création d'avatars.
2
Step 2
Collez votre script de formation
Saisissez votre script éducatif directement dans la plateforme. Notre AI synthétise ensuite votre texte, grâce à notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script, avec l'avatar choisi, prêt pour l'amélioration visuelle de vos modules eLearning.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo en utilisant nos modèles et scènes pour ajouter des visuels pertinents, des éléments de fond, et appliquez le branding de votre université ou entreprise pour personnaliser vos avatars AI dans le contenu eLearning, assurant un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez votre formation personnalisée
Finalisez votre vidéo de formation basée sur des avatars en sélectionnant le rapport d'aspect et la qualité souhaités à l'aide de notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect. Exportez-la pour une intégration immédiate dans votre système ou plateforme de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Donnez vie au contenu éducatif

.

Transformez le matériel éducatif en expériences d'apprentissage dynamiques et immersives en utilisant la narration vidéo alimentée par l'AI et des instructeurs virtuels pour un engagement profond.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils le contenu eLearning ?

HeyGen vous permet de créer des avatars AI réalistes qui servent d'instructeurs virtuels, rendant les expériences d'apprentissage numérique plus engageantes. Ces vidéos personnalisées peuvent améliorer considérablement l'engagement des apprenants et sont parfaites pour les cours en ligne.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création d'avatars ?

HeyGen propose une plateforme intuitive pour créer des avatars, offrant le texte-à-vidéo à partir de script, la génération de voix off et des contrôles de marque. Vous pouvez facilement produire des avatars AI personnalisés pour diverses applications, y compris la formation basée sur des avatars.

HeyGen peut-il être utilisé pour le développement de compétences spécialisées des employés et la formation aux compétences douces ?

Absolument, HeyGen est idéal pour développer du contenu engageant et interactif pour le développement de compétences des employés et la formation aux compétences douces. Exploitez l'AI générative pour créer des vidéos personnalisées qui favorisent des environnements d'apprentissage immersifs.

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de contenu vidéo AI ?

HeyGen simplifie la production de contenu vidéo AI en vous permettant de générer des vidéos à partir de scripts avec des avatars AI et des voix off. Ce générateur de vidéos AI inclut des modèles, des sous-titres et le redimensionnement des rapports d'aspect pour un rendu efficace et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo