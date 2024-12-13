Avatars AI : Créez des formations eLearning engageantes
Créez du contenu immersif et interactif pour les cours en ligne avec des instructeurs virtuels en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes ciblant les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, mettant en avant la puissance des vidéos personnalisées pour les expériences d'apprentissage numérique. Utilisez des visuels dynamiques et amicaux et une voix encourageante et naturelle. Soulignez la facilité de création d'avatars et l'amélioration de l'engagement des apprenants en utilisant les avatars AI de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Produisez une vidéo de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les départements RH illustrant comment transformer des matériaux de formation complexes en contenu interactif. Cette vidéo doit avoir un style visuel moderne et rapide avec une voix professionnelle et entraînante, expliquant les avantages de l'utilisation de l'outil de création d'avatars de HeyGen avec ses modèles et scènes et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour une configuration rapide.
Concevez une vidéo d'instruction de 75 secondes destinée aux responsables RH et aux coordinateurs de formation, axée sur le développement efficace des compétences des employés à l'aide d'instructeurs virtuels. Le style visuel doit être élégant et professionnel avec une voix confiante et articulée. Mettez en avant le générateur de vidéos AI de HeyGen pour produire rapidement du contenu avec des avatars AI et la génération de voix off, assurant une communication claire avec sous-titres/légendes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne le créateur de formation Avatar University
Produisez sans effort du contenu de formation engageant, alimenté par l'AI, pour vos programmes universitaires ou de développement des compétences en entreprise, transformant des sujets complexes en expériences d'apprentissage accessibles.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez l'offre de cours et la portée mondiale.
Développez efficacement des cours en ligne étendus en utilisant des avatars AI, atteignant plus d'apprenants à l'échelle mondiale et améliorant les expériences d'apprentissage numérique.
Améliorez l'engagement et la rétention en formation.
Exploitez les avatars AI et les vidéos personnalisées pour créer du contenu interactif, augmentant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances en formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils le contenu eLearning ?
HeyGen vous permet de créer des avatars AI réalistes qui servent d'instructeurs virtuels, rendant les expériences d'apprentissage numérique plus engageantes. Ces vidéos personnalisées peuvent améliorer considérablement l'engagement des apprenants et sont parfaites pour les cours en ligne.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la création d'avatars ?
HeyGen propose une plateforme intuitive pour créer des avatars, offrant le texte-à-vidéo à partir de script, la génération de voix off et des contrôles de marque. Vous pouvez facilement produire des avatars AI personnalisés pour diverses applications, y compris la formation basée sur des avatars.
HeyGen peut-il être utilisé pour le développement de compétences spécialisées des employés et la formation aux compétences douces ?
Absolument, HeyGen est idéal pour développer du contenu engageant et interactif pour le développement de compétences des employés et la formation aux compétences douces. Exploitez l'AI générative pour créer des vidéos personnalisées qui favorisent des environnements d'apprentissage immersifs.
Comment HeyGen facilite-t-il la génération de contenu vidéo AI ?
HeyGen simplifie la production de contenu vidéo AI en vous permettant de générer des vidéos à partir de scripts avec des avatars AI et des voix off. Ce générateur de vidéos AI inclut des modèles, des sous-titres et le redimensionnement des rapports d'aspect pour un rendu efficace et professionnel.