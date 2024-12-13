Générateur de Formation Universitaire d'Avatar : Créez des Cours Engagés

Générez facilement des vidéos de formation AI dynamiques, en utilisant des avatars AI pour renforcer l'engagement des apprenants et l'apprentissage personnalisé.

Créez une vidéo d'instruction d'une minute pour les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement, démontrant comment ils peuvent facilement convertir leur matériel de formation en modules engageants. La vidéo doit présenter des visuels propres et professionnels ainsi qu'une voix off autoritaire, mettant en avant l'efficacité de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour produire des vidéos de formation AI de haute qualité grâce à un générateur vidéo AI avancé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les éducateurs et les créateurs de cours en ligne, mettant en avant la puissance de l'apprentissage personnalisé. Cette vidéo utilisera des visuels modernes et engageants ainsi qu'une voix dynamique et encourageante pour illustrer comment HeyGen permet la création d'avatars personnalisés, leur permettant de construire des instructeurs virtuels uniques et d'améliorer l'engagement des apprenants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un court-métrage marketing de 45 secondes pour les marketeurs, créateurs de contenu et propriétaires de petites entreprises, soulignant la polyvalence d'un générateur d'avatars AI. La vidéo doit présenter des visuels dynamiques et élégants associés à une voix entraînante et persuasive, démontrant à quelle vitesse les utilisateurs peuvent créer un contenu vidéo d'avatar numérique percutant en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation technique de 2 minutes pour les instructeurs techniques et les nouveaux employés en formation sur des systèmes complexes. Utilisez des visuels détaillés et riches en captures d'écran accompagnés d'une voix explicative précise, illustrant comment naviguer sur une plateforme complexe de 'générateur de formation universitaire d'avatar'. Cette vidéo exploitera la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une clarté et une accessibilité maximales, mettant en avant l'intégration efficace d'un tuteur AI pour une instruction technique complexe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Formation Universitaire d'Avatar

Créez des vidéos de formation engageantes et efficaces sans effort. Transformez votre contenu éducatif en expériences visuelles dynamiques avec des avatars AI personnalisés et des outils d'apprentissage intégrés, favorisant un engagement accru des apprenants.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter votre instructeur virtuel. Cette étape utilise la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour un apprentissage personnalisé.
2
Step 2
Collez Votre Script
Saisissez directement votre matériel de formation sous forme de texte. Notre plateforme transforme votre script en dialogue parlé engageant, rendant votre contenu accessible pour les vidéos de formation AI en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Intégrez le logo et les couleurs de votre organisation en utilisant les contrôles de branding, et sélectionnez parmi divers modèles vidéo pour assurer une apparence cohérente et professionnelle pour votre contenu universitaire.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Produisez rapidement et efficacement votre vidéo de formation finale. Exportez dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, donnant vie à votre création vidéo AI générée pour un engagement plus large des apprenants avec le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournir un Contenu Motivant et Engagé

.

Produisez des vidéos de motivation convaincantes avec des avatars AI pour le développement des étudiants, le bien-être et la formation aux compétences douces dans les environnements universitaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création d'avatars AI personnalisés pour la formation ?

HeyGen permet aux utilisateurs de concevoir et de déployer des avatars AI personnalisés, transformant le texte en contenu vidéo AI dynamique. Ce générateur d'avatars AI avancé permet des expériences d'apprentissage personnalisées en intégrant des instructeurs virtuels dans les supports de formation.

Le générateur vidéo AI de HeyGen peut-il améliorer l'engagement des apprenants dans les cours en ligne ?

Absolument. Le générateur vidéo AI de HeyGen renforce l'engagement des apprenants en créant du contenu interactif et des expériences d'apprentissage personnalisées. Ses instructeurs virtuels délivrent l'information de manière efficace, rendant les cours en ligne plus dynamiques et percutants.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'avatar numérique ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour la création de vidéos d'avatar numérique, y compris la conversion de texte en vidéo à partir de scripts et la génération de voix off réalistes. Les utilisateurs peuvent intégrer des avatars AI en tant qu'instructeurs virtuels, simplifiant la production de vidéos de formation AI de haute qualité.

Comment HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de formation universitaire d'avatar ?

HeyGen sert de générateur de formation universitaire d'avatar efficace en simplifiant la création de vidéos de formation AI professionnelles. Sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et son puissant générateur d'avatars AI permettent une production rapide et évolutive de contenu éducatif.

