Créez une vidéo concise de 45 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers un problème de connexion courant. Le style visuel doit être épuré et rassurant, avec un avatar AI démontrant chaque étape clairement, accompagné d'une voix off amicale. Utilisez la capacité des avatars AI de HeyGen pour rendre les instructions accessibles et faciles à suivre, faisant de cela un résultat idéal pour un 'créateur de vidéos de guide de dépannage'.

