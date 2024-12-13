Créez une vidéo didactique de 90 secondes pour les propriétaires d'agences de voyage et les responsables marketing, démontrant comment les avatars AI peuvent améliorer considérablement le service client dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie. Le style visuel doit être épuré, professionnel et informatif, complété par une voix off confiante et autoritaire. Cette vidéo utilisera efficacement les avatars AI de HeyGen et sa capacité de conversion de texte en vidéo pour montrer des applications pratiques de la création vidéo par AI.

Générer une Vidéo