Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les agences de voyage et les entreprises de tourisme, montrant comment un générateur d'avatars de pointe pour l'industrie du voyage peut créer des expériences personnalisées pour les clients. Le style visuel doit être moderne et accueillant, mettant en scène divers avatars IA interagissant avec des destinations touristiques pittoresques, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une voix off claire et professionnelle expliquant les avantages des personnages numériques. Cette vidéo tirerait parti de la fonctionnalité d'avatars IA de HeyGen pour donner vie à ces expériences de voyage virtuelles, en mettant l'accent sur une intégration fluide.

Générer une Vidéo