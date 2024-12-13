Modèles de Vidéos de Formation avec Avatars : Améliorez l'Apprentissage des Employés
Créez rapidement des vidéos engageantes avec des avatars humains pour la formation des employés, en utilisant des avatars AI puissants pour économiser du temps et des ressources.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un module de formation à la vente dynamique de 45 secondes conçu pour les équipes de vente, mettant l'accent sur la construction de relations client. Le style visuel et audio doit être énergique et motivant, incorporant des vidéos personnalisées pour présenter des scénarios pratiques, avec une musique de fond vibrante et une génération de voix off percutante.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les spécialistes de la formation et les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la facilité de création de vidéos engageantes avec des avatars humains. L'esthétique doit être moderne et épurée, démontrant divers styles d'avatars et des changements de scène rapides en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen, le tout avec un audio net et informatif.
Produisez une vidéo de formation complète de 90 secondes pour les grandes entreprises mondiales, axée sur les protocoles de conformité ou de sécurité. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et rassurant, conçue pour une main-d'œuvre diversifiée, avec des visuels clairs et des graphiques explicatifs, utilisant des sous-titres pour l'accessibilité multilingue et garantissant une visualisation optimale sur tous les appareils grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation.
Améliorez la formation des employés avec des avatars AI pour augmenter l'engagement et améliorer les taux de rétention.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde.
Étendez votre portée de formation à l'échelle mondiale en créant rapidement des cours multilingues avec la technologie des avatars AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la formation des employés ?
HeyGen révolutionne la formation des employés en vous permettant de créer des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI à partir de texte en quelques minutes. Cette approche efficace utilise des modèles de vidéos de formation pour offrir des vidéos de formation cohérentes et percutantes pour l'intégration, la formation à la vente, et plus encore.
Quel type de modèles de vidéos de formation avec avatars HeyGen propose-t-il ?
HeyGen propose une large variété de modèles de vidéos de formation avec avatars, conçus professionnellement pour simplifier votre création de contenu. Ces modèles de création de vidéos avec avatars humains sont parfaits pour divers cas d'utilisation, vous aidant à produire rapidement et efficacement des vidéos de formation de haute qualité.
HeyGen peut-il créer des vidéos multilingues pour des audiences diversifiées ?
Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, vous permettant d'atteindre des audiences mondiales diversifiées avec votre contenu. Notre technologie AI avancée permet une génération facile de voix off dans plusieurs langues, garantissant que votre message soit compris dans le monde entier.
Comment HeyGen permet-il des vidéos personnalisées et un branding ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos hautement personnalisées grâce à des avatars AI personnalisés et des contrôles de branding étendus. Vous pouvez incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos médias uniques, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.