Créez une vidéo d'instruction convaincante d'une minute destinée aux développeurs de logiciels et aux responsables techniques, démontrant comment générer rapidement des explications techniques. Visuellement, cette vidéo devrait présenter des éléments d'interface utilisateur animés et épurés ainsi que des extraits de code clairs, accompagnés d'une bande sonore dynamique et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à des avatars AI sophistiqués, illustrant des concepts techniques complexes avec aisance.

Imaginez une vidéo d'intégration de 1,5 minute destinée aux nouveaux employés dans un cadre d'entreprise, axée sur la culture d'entreprise et les procédures essentielles. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans des environnements de bureau professionnels, tandis que l'audio maintient un ton calme, instructif et rassurant. Cette vidéo doit tirer parti des sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité, garantissant que toutes les vidéos de formation essentielles sont comprises dans toute l'organisation.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les créateurs de contenu à la recherche de solutions de production vidéo efficaces. Visuellement, la vidéo doit être rapide, mettant en avant divers modèles et scènes préconçus avec des animations vibrantes, soulignées par une bande sonore énergique et inspirante. Démontrez comment le créateur d'avatars AI de HeyGen simplifie la création de contenu court et engageant.
Développez un module d'apprentissage en ligne complet de 2 minutes pour les formateurs techniques et les chefs de produit, détaillant une nouvelle fonctionnalité logicielle. L'approche visuelle doit intégrer des captures d'écran détaillées du produit et des enregistrements d'écran précis, accompagnés d'une voix off autoritaire et informative. Utilisez HeyGen comme générateur de vidéos AI pour rationaliser le processus de création, en vous concentrant sur la génération de voix off claire pour expliquer des fonctionnalités complexes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation avec Avatars

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et professionnelles avec des avatars AI et une technologie intelligente de texte-à-vidéo, transformant vos scripts en contenu dynamique.

Créez Votre Script et Choisissez un Avatar AI
Commencez par coller votre script de vidéo de formation. Ensuite, sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI de HeyGen ou créez-en un personnalisé, donnant vie à votre contenu grâce à notre technologie avancée de texte-à-vidéo.
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo en incorporant des médias de la bibliothèque intégrée. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour appliquer le logo et les couleurs de votre entreprise, assurant une apparence cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos de formation d'entreprise.
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour convertir votre script en audio naturel. Ajoutez facilement des sous-titres/captions à votre vidéo, rendant votre contenu de formation accessible et clair pour tous les spectateurs.
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation avec avatars en la prévisualisant. Une fois parfaite, utilisez les fonctionnalités de redimensionnement des ratios d'aspect et d'exportation de HeyGen pour télécharger votre vidéo de haute qualité, prête à être distribuée sur n'importe quelle plateforme.

Développez un Contenu de Formation Spécialisé

Transformez des informations complexes en vidéos de formation claires et faciles à comprendre pour des industries spécifiques ou des sujets détaillés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen crée-t-il des vidéos de têtes parlantes AI à partir de texte uniquement ?

HeyGen utilise une technologie avancée de "texte-à-vidéo" pour transformer vos scripts écrits en vidéos dynamiques de "têtes parlantes AI". Notre plateforme génère des "avatars AI" réalistes qui articulent votre message, fonctionnant efficacement comme un puissant "générateur de vidéos AI" sans montage vidéo complexe.

HeyGen peut-il intégrer les éléments spécifiques de ma marque dans les "vidéos de formation d'entreprise" ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer facilement logos et couleurs de marque dans vos "vidéos de formation d'entreprise". Vous pouvez également créer des "avatars personnalisés" pour maintenir une présence de marque cohérente et professionnelle dans tout votre contenu.

Quelles fonctionnalités techniques améliorent l'efficacité lors de la production de "vidéos d'intégration" avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la production de "vidéos d'intégration" avec des fonctionnalités telles que la génération instantanée de "sous-titres/captions" et une riche bibliothèque de "modèles". Notre "éditeur vidéo" intuitif simplifie encore le processus, permettant des ajustements rapides et des résultats finaux soignés pour un apprentissage en ligne efficace.

HeyGen prend-il en charge "plusieurs langues" et divers formats vidéo pour une portée plus large ?

Oui, HeyGen est conçu pour la communication mondiale, prenant en charge la création de contenu en "plusieurs langues" pour des audiences diverses. De plus, notre plateforme offre un redimensionnement flexible des "ratios d'aspect" et diverses options d'exportation pour garantir que vos vidéos sont parfaitement optimisées pour tout canal de distribution.

