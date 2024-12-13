Générateur de Vidéos de Formation avec Avatar : Créez des Cours AI Engagés

Transformez vos scripts en vidéos de formation professionnelles en utilisant notre puissante fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour un contenu dynamique piloté par l'AI.

Créez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises désireux de lancer de nouveaux produits, avec un style visuel lumineux et énergique, une musique de fond entraînante et une voix off claire et confiante. Cette vidéo doit mettre en avant la facilité d'utilisation des "Modèles & scènes" de HeyGen pour produire rapidement un contenu d'apparence professionnelle, montrant comment ils peuvent facilement générer des "vidéos explicatives" captivantes pour séduire leur audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une pièce promotionnelle élégante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, mettant l'accent sur des visuels modernes, des transitions dynamiques et une voix professionnelle d'avatar AI. L'objectif de la vidéo est de démontrer comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent produire des "vidéos de qualité studio" avec un minimum d'effort, offrant une nouvelle voie pour la génération de contenu créatif afin d'engager efficacement leur audience.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les éducateurs et formateurs d'entreprise introduisant un concept complexe, adoptant un style visuel informatif et clair avec un ton amical, incorporant du texte à l'écran et des visuels de soutien. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour illustrer comment un script détaillé peut être transformé en une vidéo soignée, mettant en avant les "fonctionnalités de personnalisation" de la plateforme pour des expériences d'apprentissage sur mesure.
Exemple de Prompt 3
Produisez un message ludique de 15 secondes pour les créateurs de contenu qui souhaitent ajouter une touche personnelle à leurs courtes publications sur les réseaux sociaux, avec une musique accrocheuse et des visuels animés qui pourraient ressembler à des "photos parlantes". Ce court clip doit mettre en avant les puissantes capacités de "Génération de voix off" de HeyGen, démontrant comment les créateurs peuvent imprégner leurs messages de nuances vocales uniques, rendant leur contenu court plus engageant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Formation avec Avatar

Transformez facilement votre contenu de formation en vidéos engageantes et professionnelles avec des avatars AI et des outils de génération puissants, rendant l'apprentissage plus percutant.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI et Script
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé. Ensuite, saisissez votre script de formation pour initier le processus de génération vidéo.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des éléments de marque tels que logos et couleurs. Utilisez la génération de voix off pour sélectionner une voix appropriée, garantissant une sortie de haute qualité.
3
Step 3
Appliquez des Modèles et Sous-titres
Utilisez des modèles et scènes préconçus pour structurer votre vidéo de formation. Générez automatiquement des sous-titres précis, soutenant un contenu multilingue pour une portée plus large.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo de formation finale sur la plateforme vidéo AI. Exportez-la dans le format et la résolution souhaités, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier des Sujets Complexes pour l'Éducation

Transformez des sujets complexes en vidéos dirigées par des avatars AI facilement compréhensibles et percutantes, améliorant la compréhension et l'efficacité éducative.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de qualité studio avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer facilement des "vidéos de qualité studio" en exploitant des "avatars AI" avancés. Notre plateforme transforme les scripts en contenu vidéo engageant, avec des "avatars AI" réalistes et des éléments de marque personnalisables, rendant la production de "générateur de vidéos AI" professionnelle accessible.

Quel type de contenu puis-je produire avec le générateur de vidéos AI de HeyGen ?

Avec le "générateur de vidéos AI" polyvalent de HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de contenus, y compris des "vidéos explicatives", des "vidéos de formation" et des supports marketing. Notre plateforme prend en charge la conversion "texte en vidéo", la génération de voix off, et offre divers "modèles" pour lancer vos projets.

HeyGen peut-il transformer des images statiques en photos parlantes engageantes ?

Oui, HeyGen dispose de la capacité de donner vie aux images fixes en créant des "photos parlantes" dynamiques. Cette fonctionnalité innovante vous permet d'animer des portraits avec des voix réalistes, délivrant votre message de manière captivante et personnalisée grâce à notre "générateur d'avatars AI".

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour des vidéos AI personnalisées ?

HeyGen propose de vastes "fonctionnalités de personnalisation" pour s'assurer que vos "vidéos AI" reflètent votre identité de marque unique. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, intégrer votre logo et vos couleurs de marque, et choisir parmi une riche bibliothèque multimédia pour créer un contenu vidéo hautement personnalisé et percutant.

