Créateur de Scénarios de Formation d'Avatar : Construisez un Apprentissage Immersif
Concevez des formations d'entreprise personnalisées et interactives avec des avatars AI réalistes personnalisés en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.
Créez une vidéo de présentation technique de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels, démontrant la création d'une simulation logicielle complexe à l'aide de la formation basée sur des scénarios. Utilisez des avatars AI personnalisés pour jouer les interactions des utilisateurs au sein du logiciel, avec une esthétique visuelle propre et très détaillée et un style audio explicatif précis. Soulignez comment la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen assurent la clarté dans l'instruction technique.
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les départements mondiaux de L&D, illustrant la puissance des présentateurs virtuels pour dispenser des formations dans plusieurs langues. Les visuels doivent être dynamiques et représentatifs à l'échelle mondiale, montrant divers avatars AI parlant différentes langues, soutenus par une bande sonore audio confiante et multilingue. Cette vidéo doit souligner la capacité de HeyGen à déployer des avatars AI avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une portée large.
Concevez une vidéo tutorielle de 75 secondes pour les concepteurs pédagogiques, détaillant les étapes techniques pour produire un module vidéo interactif pour la formation en entreprise. Le style visuel doit être démonstratif, en se concentrant sur l'interface HeyGen, avec un guide audio pratique et optimiste. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles préconstruits et de l'éditeur de texte-à-vidéo de la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen pour accélérer la production vidéo et améliorer les expériences de formation personnalisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Création de Cours de Formation.
Générez des cours de formation plus complets et atteignez efficacement un public mondial plus large.
Améliorer l'Engagement en Formation.
Augmentez l'engagement et les taux de rétention des stagiaires en incorporant du contenu dynamique alimenté par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo avec des avatars AI ?
HeyGen simplifie la production vidéo en convertissant des scripts textuels en vidéos engageantes mettant en scène des avatars AI réalistes. Notre plateforme vous permet de créer rapidement du contenu de haute qualité, rendant la création vidéo complexe accessible à tous.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour une formation personnalisée ?
Absolument, HeyGen permet la création d'avatars AI personnalisés, y compris des jumeaux numériques, parfaits pour des formations personnalisées et des scénarios de formation en entreprise. Cette capacité garantit que vos présentateurs virtuels résonnent authentiquement avec votre audience.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un montage texte-à-vidéo robuste ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour le montage texte-à-vidéo, y compris la génération avancée de voix off, les sous-titres automatiques et le support pour plusieurs options linguistiques. Ces outils permettent aux utilisateurs de produire facilement du contenu vidéo très soigné et accessible.
Comment HeyGen peut-il améliorer la formation basée sur des scénarios avec des vidéos interactives ?
HeyGen améliore considérablement la formation basée sur des scénarios en vous permettant de créer des vidéos interactives avec des dialogues générés par AI et des avatars réalistes. Cela crée des expériences d'apprentissage dynamiques et immersives, transformant la formation traditionnelle en simulations engageantes.