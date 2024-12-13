Créateur de Scénarios de Formation d'Avatar : Construisez un Apprentissage Immersif

Concevez des formations d'entreprise personnalisées et interactives avec des avatars AI réalistes personnalisés en utilisant les puissants avatars AI de HeyGen.

Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les professionnels des RH, montrant comment le créateur de scénarios de formation d'avatar de HeyGen peut simplifier l'intégration des nouveaux employés. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, avec des avatars AI diversifiés interagissant dans des scénarios de travail courants, accompagnés d'une voix off claire et encourageante. Mettez en avant la facilité de création de contenu engageant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer des dialogues dynamiques pour une formation personnalisée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de présentation technique de 2 minutes destinée aux développeurs de logiciels, démontrant la création d'une simulation logicielle complexe à l'aide de la formation basée sur des scénarios. Utilisez des avatars AI personnalisés pour jouer les interactions des utilisateurs au sein du logiciel, avec une esthétique visuelle propre et très détaillée et un style audio explicatif précis. Soulignez comment la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen assurent la clarté dans l'instruction technique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les départements mondiaux de L&D, illustrant la puissance des présentateurs virtuels pour dispenser des formations dans plusieurs langues. Les visuels doivent être dynamiques et représentatifs à l'échelle mondiale, montrant divers avatars AI parlant différentes langues, soutenus par une bande sonore audio confiante et multilingue. Cette vidéo doit souligner la capacité de HeyGen à déployer des avatars AI avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour une portée large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tutorielle de 75 secondes pour les concepteurs pédagogiques, détaillant les étapes techniques pour produire un module vidéo interactif pour la formation en entreprise. Le style visuel doit être démonstratif, en se concentrant sur l'interface HeyGen, avec un guide audio pratique et optimiste. Mettez en avant la facilité d'utilisation des modèles préconstruits et de l'éditeur de texte-à-vidéo de la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen pour accélérer la production vidéo et améliorer les expériences de formation personnalisées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Scénarios de Formation d'Avatar

Créez des vidéos de formation engageantes et interactives avec des avatars AI réalistes et des scénarios dynamiques, simplifiant vos efforts de formation en entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Scénario de Formation
Commencez par sélectionner un modèle préconstruit ou concevez des scènes personnalisées pour définir le cadre de votre formation basée sur des scénarios.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que votre présentateur virtuel pour des expériences de formation immersives.
3
Step 3
Ajoutez Votre Script et Dialogue
Collez votre script de formation, et notre éditeur de texte-à-vidéo générera un dialogue naturel, alimenté par AI, pour l'avatar choisi.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Formation
Produisez votre vidéo de formation complète, prête à être distribuée, avec des capacités telles que le redimensionnement du format d'image pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser l'Éducation Spécialisée

Simplifiez des sujets complexes, tels que les sujets médicaux, pour améliorer considérablement les programmes éducatifs spécialisés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo avec des avatars AI ?

HeyGen simplifie la production vidéo en convertissant des scripts textuels en vidéos engageantes mettant en scène des avatars AI réalistes. Notre plateforme vous permet de créer rapidement du contenu de haute qualité, rendant la création vidéo complexe accessible à tous.

HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour une formation personnalisée ?

Absolument, HeyGen permet la création d'avatars AI personnalisés, y compris des jumeaux numériques, parfaits pour des formations personnalisées et des scénarios de formation en entreprise. Cette capacité garantit que vos présentateurs virtuels résonnent authentiquement avec votre audience.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour un montage texte-à-vidéo robuste ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour le montage texte-à-vidéo, y compris la génération avancée de voix off, les sous-titres automatiques et le support pour plusieurs options linguistiques. Ces outils permettent aux utilisateurs de produire facilement du contenu vidéo très soigné et accessible.

Comment HeyGen peut-il améliorer la formation basée sur des scénarios avec des vidéos interactives ?

HeyGen améliore considérablement la formation basée sur des scénarios en vous permettant de créer des vidéos interactives avec des dialogues générés par AI et des avatars réalistes. Cela crée des expériences d'apprentissage dynamiques et immersives, transformant la formation traditionnelle en simulations engageantes.

