Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur d'avatars AI peut révolutionner leur création de contenu. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo professionnelle grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, idéale pour des campagnes rapides sur les réseaux sociaux ou des annonces de produits, démontrant une portée marketing efficace.

Générer une Vidéo