Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur d'avatars AI peut révolutionner leur création de contenu. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec une voix off dynamique et confiante. Mettez en avant la facilité de transformer un simple script en une vidéo professionnelle grâce à la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, idéale pour des campagnes rapides sur les réseaux sociaux ou des annonces de produits, démontrant une portée marketing efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de formation, illustrant la puissance des avatars AI personnalisés pour la formation des employés. Adoptez une esthétique visuelle claire et engageante avec une narration amicale et encourageante. Soulignez comment les "Avatars AI" de HeyGen offrent des expériences de formation cohérentes et évolutives, permettant aux organisations de déployer efficacement des modules d'apprentissage personnalisés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes de support client et aux formateurs de centres d'appels, démontrant un générateur de scénarios de formation innovant avec avatars. La présentation visuelle doit être dynamique et pratique, avec un style audio net et direct. Montrez comment la "Génération de voix off" de HeyGen peut créer des voix de personnages distinctes dans ces scénarios de jeu de rôle de support client, améliorant le réalisme et préparant les agents à des interactions diverses.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo inspirante de 50 secondes pour les professionnels cherchant un apprentissage en ligne engageant et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en lumière des sessions de formation virtuelle animées par des avatars réalistes. Employez un style visuel moderne et soigné accompagné d'une voix articulée et motivante. Illustrez comment la capacité "Modèles & scènes" de HeyGen peut rapidement mettre en place des environnements d'apprentissage divers et immersifs, rendant les sujets complexes accessibles et captivants.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Scénarios de Formation avec Avatars

Créez facilement des vidéos de formation engageantes basées sur des scénarios avec des avatars AI. Élevez vos expériences d'apprentissage des employés et délivrez un contenu percutant.

1
Step 1
Créez Votre Scénario de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script de formation. Notre éditeur intuitif utilise la fonctionnalité texte-en-vidéo à partir d'un script pour esquisser des scénarios et dialogues spécifiques, formant la base de votre formation basée sur des scénarios.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre formateur ou vos personnages. Vous pouvez également créer des avatars AI personnalisés pour correspondre parfaitement à votre marque et à vos besoins de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre scénario avec des visuels pertinents, de la musique de fond, et des accessoires de notre bibliothèque de médias/support de stock. Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs personnalisées pour maintenir une identité d'entreprise cohérente pour vos sessions de formation virtuelle.
4
Step 4
Générez et Affinez Votre Vidéo
Une fois votre scénario terminé, générez votre vidéo d'avatar AI. Passez en revue le résultat, ajoutez des sous-titres/légendes pour l'accessibilité, et effectuez les ajustements finaux pour vous assurer que votre formation des employés est soignée et efficace avant l'exportation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets Médicaux et Améliorez l'Éducation en Santé

Clarifiez les sujets médicaux complexes et élevez l'éducation en santé avec du contenu généré par AI facilement assimilable et des simulations de scénarios.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la création vidéo ?

HeyGen vous permet de créer des avatars AI réalistes qui présentent l'information de manière naturelle, transformant le texte en contenu vidéo captivant. Ces avatars AI personnalisés simplifient le processus de production pour diverses applications.

HeyGen peut-il générer des scénarios pour des sessions de formation virtuelle ?

Oui, HeyGen est idéal pour générer des formations basées sur des scénarios et des sessions de formation virtuelle, vous permettant de créer du contenu éducatif dynamique avec des avatars AI pour une formation efficace des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de la création d'avatars AI avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer votre propre avatar AI et le personnaliser grâce à l'édition texte-en-vidéo, le clonage de voix, et divers contrôles de marque pour répondre à vos besoins spécifiques.

Au-delà de la formation, où le générateur de vidéos d'avatars AI de HeyGen peut-il être appliqué ?

Le générateur de vidéos d'avatars AI de HeyGen est polyvalent, servant à des fins telles que le marketing, le support client, et la création de jumeaux numériques pour divers besoins de communication. Il prend également en charge plusieurs langues pour une portée mondiale.

