Générateur de Scénarios de Formation avec Avatars pour un Apprentissage Dynamique
Créez des formations engageantes basées sur des scénarios en utilisant des avatars AI réalistes pour un développement efficace des compétences des employés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux départements RH et aux responsables de formation, illustrant la puissance des avatars AI personnalisés pour la formation des employés. Adoptez une esthétique visuelle claire et engageante avec une narration amicale et encourageante. Soulignez comment les "Avatars AI" de HeyGen offrent des expériences de formation cohérentes et évolutives, permettant aux organisations de déployer efficacement des modules d'apprentissage personnalisés.
Développez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes de support client et aux formateurs de centres d'appels, démontrant un générateur de scénarios de formation innovant avec avatars. La présentation visuelle doit être dynamique et pratique, avec un style audio net et direct. Montrez comment la "Génération de voix off" de HeyGen peut créer des voix de personnages distinctes dans ces scénarios de jeu de rôle de support client, améliorant le réalisme et préparant les agents à des interactions diverses.
Concevez une vidéo inspirante de 50 secondes pour les professionnels cherchant un apprentissage en ligne engageant et les spécialistes de la formation et du développement, mettant en lumière des sessions de formation virtuelle animées par des avatars réalistes. Employez un style visuel moderne et soigné accompagné d'une voix articulée et motivante. Illustrez comment la capacité "Modèles & scènes" de HeyGen peut rapidement mettre en place des environnements d'apprentissage divers et immersifs, rendant les sujets complexes accessibles et captivants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours et Atteignez Plus d'Apprenants dans le Monde Entier.
Produisez rapidement plus de cours de formation, atteignant efficacement un public mondial avec du contenu localisé et des avatars AI.
Boostez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Améliorez l'engagement et améliorez la rétention des connaissances dans vos programmes de formation en utilisant des avatars alimentés par l'AI pour des scénarios interactifs.
Questions Fréquemment Posées
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la création vidéo ?
HeyGen vous permet de créer des avatars AI réalistes qui présentent l'information de manière naturelle, transformant le texte en contenu vidéo captivant. Ces avatars AI personnalisés simplifient le processus de production pour diverses applications.
HeyGen peut-il générer des scénarios pour des sessions de formation virtuelle ?
Oui, HeyGen est idéal pour générer des formations basées sur des scénarios et des sessions de formation virtuelle, vous permettant de créer du contenu éducatif dynamique avec des avatars AI pour une formation efficace des employés.
Quelles options de personnalisation sont disponibles lors de la création d'avatars AI avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez créer votre propre avatar AI et le personnaliser grâce à l'édition texte-en-vidéo, le clonage de voix, et divers contrôles de marque pour répondre à vos besoins spécifiques.
Au-delà de la formation, où le générateur de vidéos d'avatars AI de HeyGen peut-il être appliqué ?
Le générateur de vidéos d'avatars AI de HeyGen est polyvalent, servant à des fins telles que le marketing, le support client, et la création de jumeaux numériques pour divers besoins de communication. Il prend également en charge plusieurs langues pour une portée mondiale.