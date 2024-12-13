Créez une vidéo promotionnelle captivante de 45 secondes ciblant les équipes de communication d'entreprise, montrant comment notre générateur de réunions d'avatar améliore l'image de marque interne. Le style visuel doit être élégant et professionnel, intégrant des éléments de marque personnalisés dans des environnements virtuels, accompagné d'une bande sonore d'entreprise inspirante et d'une voix off claire et articulée. Mettez en avant la facilité d'utilisation des avatars AI et les options de personnalisation pour maintenir une image de marque cohérente, en soulignant la capacité de HeyGen à créer des présentateurs personnalisés avec ses "AI avatars".

Générer une Vidéo