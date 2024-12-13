Créateur de Vidéos Explicatives AI : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes de qualité studio grâce à des avatars AI réalistes.

Générez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux développeurs de logiciels et aux professionnels de l'informatique, illustrant comment le créateur de vidéos explicatives AI de HeyGen simplifie les explications techniques complexes. Le style visuel doit être épuré et moderne, avec des graphismes nets et une voix off AI confiante et claire, démontrant la facilité de transformer un script en une présentation dynamique grâce à la capacité de HeyGen de convertir du texte en vidéo pour créer des avatars AI réalistes pour divers cas d'utilisation.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les départements RH et les formateurs d'entreprise, créez une vidéo d'intégration de 90 secondes en utilisant le créateur d'avatars explicatifs de HeyGen pour présenter les politiques de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel mais amical avec une voix AI rassurante, guidant les nouveaux employés à travers les informations essentielles en utilisant des modèles et des scènes personnalisables, et mettant en avant la génération de voix off robuste de HeyGen pour assurer une cohérence du message de marque dans les matériaux de formation et d'intégration.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les équipes de marketing mondiales et les créateurs de contenu, montrant à quelle vitesse le contenu multilingue peut être généré. Le style visuel doit être rapide et énergique, avec différentes voix AI démontrant les options linguistiques, renforcées par des sous-titres/captions automatiques. Mettez en avant l'efficacité de la création de texte en vidéo de HeyGen et son redimensionnement et exportation d'aspect-ratio pour répondre aux exigences de diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative complète de 2 minutes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les producteurs de vidéos indépendants, démontrant comment créer un contenu captivant à partir de zéro. Cette vidéo doit présenter un style visuel créatif et illustratif associé à une voix AI enthousiaste, tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches et des avatars AI personnalisables pour personnaliser les messages, rendant le processus de création de contenu accessible et puissant pour tout projet de vidéos explicatives.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour la Télésanté

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles pour la télésanté avec des avatars AI. Transformez des informations médicales complexes en contenu visuel clair et engageant en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script explicatif pour la télésanté. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo engageant en utilisant une technologie avancée de conversion de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message de télésanté. Personnalisez leur apparence pour correspondre parfaitement au style et au ton de votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec Voix et Visuels
Générez des voix off au son naturel avec notre générateur de voix AI, et intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre vidéo explicative pour la télésanté en appliquant les ratios d'aspect souhaités et en l'exportant en haute qualité, prête à être distribuée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendez l'Apprentissage en Télésanté à l'Échelle Mondiale

Développez des cours en ligne évolutifs et du contenu éducatif en utilisant des vidéos explicatives AI pour atteindre et informer les patients et les praticiens dans le monde entier.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos explicatives AI ?

HeyGen simplifie considérablement le processus technique de création de vidéos explicatives captivantes en exploitant ses capacités avancées de générateur de vidéos AI. Les utilisateurs peuvent transformer sans effort des scripts en vidéos professionnelles avec divers avatars AI, rationalisant ainsi l'ensemble du flux de travail de création de contenu.

Quels types d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour mes vidéos explicatives ?

HeyGen propose une large sélection d'avatars AI réalistes et animés, ainsi que la possibilité de créer des avatars personnalisés adaptés à l'identité unique de votre marque. Ce puissant créateur d'avatars AI vous permet de personnaliser vos vidéos explicatives pour un engagement maximal.

HeyGen peut-il générer des vidéos explicatives multilingues avec des voix off AI naturelles ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de vidéos explicatives multilingues, en intégrant un générateur de voix AI sophistiqué et un logiciel de synthèse vocale pour un son naturel. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres pour garantir que votre message atteigne un public mondial.

Quels outils d'édition vidéo HeyGen propose-t-il pour améliorer mon processus de création de contenu ?

HeyGen renforce votre création de contenu avec des outils d'édition vidéo robustes, y compris des options pour télécharger des enregistrements d'écran ou des séquences brutes, et découper, couper et redimensionner des vidéos sans effort. Notre plateforme prend également en charge le redimensionnement et l'exportation d'aspect-ratio, ainsi qu'une bibliothèque de médias/stock complète.

