Générateur d'Explicateurs en Télésanté par Avatar : Créez des Vidéos Engagantes

Transformez votre communication en santé avec des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des avatars AI puissants pour engager efficacement les patients.

Créez une vidéo explicative de 30 secondes destinée aux prestataires de soins de santé, démontrant comment un générateur d'avatars AI simplifie la création de contenu éducatif pour les patients en télésanté. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off amicale et rassurante, mettant en avant la facilité d'utilisation des avatars AI de HeyGen et des capacités de texte-à-vidéo pour produire rapidement des vidéos explicatives médicales engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes pour les responsables marketing des plateformes de télésanté, mettant en avant la puissance d'un générateur d'explicateurs en télésanté par avatar pour stimuler l'engagement et communiquer de nouveaux services. Adoptez un style visuel énergique et moderne avec une musique de fond entraînante, en soulignant les avatars personnalisables et la riche bibliothèque de médias/stock pour créer des actifs de production vidéo en santé dynamiques qui résonnent avec un large public.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 60 secondes pour les formateurs médicaux, illustrant comment les avatars numériques AI peuvent être utilisés pour des modules de formation efficaces sur des procédures médicales complexes. Le style visuel et audio doit être très informatif et autoritaire, incorporant des sous-titres/captions à l'écran pour plus de clarté, et mettant en avant les avatars AI de HeyGen pour délivrer un contenu cohérent et précis, rendant les vidéos explicatives plus accessibles.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes destinée aux organisations de santé internationales, mettant en avant la portée mondiale des services de télésanté grâce à des vidéos explicatives dirigées par des avatars. Adoptez un style visuel inclusif avec des avatars AI diversifiés et une palette de couleurs chaleureuse, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour offrir un support multilingue, garantissant que l'éducation des patients atteint efficacement tous les coins du monde.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur d'Explicateurs en Télésanté par Avatar

Créez rapidement des vidéos explicatives médicales engageantes et du contenu éducatif pour les patients en utilisant des avatars AI et des outils de production vidéo avancés.

1
Step 1
Créez Votre Script Explicatif
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo explicative médicale. Notre plateforme prend en charge la Création Vidéo Native par Prompt, vous permettant de générer du contenu efficacement pour une éducation des patients efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter votre marque ou un professionnel de santé, assurant un présentateur amical et accessible pour votre contenu de télésanté.
3
Step 3
Générez la Voix Off et Affinez
Générez automatiquement des voix off naturelles pour votre script. Améliorez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions pour garantir que vos informations médicales soient claires et comprises par tous les patients.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo explicative de télésanté et exportez-la facilement dans divers formats d'aspect. Distribuez votre contenu de haute qualité sur vos plateformes, améliorant vos efforts de production vidéo numérique en santé.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Optimisez la Formation du Personnel de Santé

Améliorez l'engagement et la rétention dans les programmes de formation médicale et de télésanté en utilisant des vidéos explicatives dynamiques alimentées par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre production vidéo en santé pour l'éducation des patients ?

HeyGen vous permet de générer des vidéos explicatives médicales captivantes en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Cela simplifie votre production vidéo en santé pour une éducation et une formation des patients efficaces.

Quel rôle jouent les avatars personnalisables dans les consultations de télésanté avec HeyGen ?

Les avatars personnalisables de HeyGen peuvent servir de présentateurs AI engageants pour les consultations de télésanté ou les vidéos informatives. Ces représentants numériques assurent une communication de marque cohérente et professionnelle pour votre pratique médicale.

HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos explicatives ?

Absolument. HeyGen utilise la Création Vidéo Native par Prompt pour simplifier l'ensemble du processus de création vidéo. Vous pouvez rapidement transformer des scripts en vidéos explicatives de haute qualité avec des avatars AI et une génération de voix off dynamique.

Comment HeyGen soutient-il une image de marque cohérente et un support multilingue pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour maintenir votre identité visuelle sur toutes les vidéos, y compris les logos et les couleurs. De plus, notre plateforme propose un support multilingue et des sous-titres/captions automatiques pour atteindre efficacement un public mondial plus large.

