Imaginez une vidéo d'une minute conçue pour les responsables d'équipe internes et les chefs de projet, montrant comment un créateur de mises à jour d'équipe avec avatar peut rationaliser la communication interne. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec une présentation audio directe et articulée, démontrant comment utiliser les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour générer rapidement une mise à jour personnalisée qui maintient la cohérence et l'efficacité de la marque.

Générer une Vidéo