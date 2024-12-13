Générateur de Mises à Jour d'Équipe avec Avatar : Vidéos Faciles pour Votre Équipe

Créez des mises à jour d'équipe époustouflantes et professionnelles qui captivent votre audience en utilisant nos avatars IA personnalisables.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux équipes internes de l'entreprise, montrant à quel point il est facile de générer des mises à jour d'équipe cohérentes en utilisant un avatar IA. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec un avatar IA professionnel personnalisable délivrant les principales nouvelles départementales, accompagné d'une voix off claire et confiante. Mettez en avant l'efficacité de transformer un simple script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 30 secondes pour les professionnels du marketing et les équipes de vente, illustrant comment une communication personnalisée peut être réalisée avec des avatars IA. Visuellement, la vidéo doit être moderne et dynamique, mettant en avant la création d'un Avatar Personnalisé et son utilisation à travers divers canaux marketing, avec une voix off amicale et persuasive. Démontrez la facilité d'améliorer les messages avec la génération de voix off de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo vibrante de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, mettant en avant la simplicité d'utilisation d'une plateforme vidéo IA pour créer des communications rapides et de marque. Le design visuel doit être lumineux et convivial, démontrant divers avatars IA parlants interagissant avec différents Modèles & scènes de HeyGen, le tout soutenu par une voix off enthousiaste et dynamique. Montrez à quel point il est facile d'ajouter de l'accessibilité avec les Sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 40 secondes pour les départements RH et les responsables de formation, détaillant l'efficacité de la Génération Vidéo de bout en bout avec HeyGen en tant que générateur d'avatars IA. Présentez une voix off autoritaire et calme accompagnée d'un style visuel informatif qui montre divers cas d'utilisation des avatars IA dans la formation en entreprise, démontrant le redimensionnement & les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour un déploiement polyvalent.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Mises à Jour d'Équipe avec Avatar

Créez facilement des vidéos de mise à jour d'équipe engageantes et professionnelles avec des avatars IA et un branding personnalisé pour garder tout le monde informé et connecté.

1
Step 1
Collez Votre Script de Mise à Jour d'Équipe
Commencez par coller votre script de mise à jour d'équipe écrit dans la plateforme. Notre IA transformera votre texte en vidéo à partir du script, générant une voix off naturelle pour votre mise à jour.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA Professionnel
Parcourez notre bibliothèque diversifiée et sélectionnez un avatar IA professionnel pour être le porte-parole de votre mise à jour d'équipe. Choisissez un style qui représente le mieux le ton et le message de votre entreprise.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Améliorez votre mise à jour en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de branding. Personnalisez la scène avec des visuels pertinents pour rendre votre message percutant et cohérent.
4
Step 4
Exportez Votre Mise à Jour d'Équipe Engagée
Une fois personnalisé, générez votre vidéo d'avatar IA. La plateforme finalisera votre mise à jour, y compris les sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, prête à être partagée avec votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Facilitez le Partage de Connaissances Interne

Générez rapidement des cours et des mises à jour internes de haute qualité, assurant une diffusion cohérente des connaissances à l'échelle de l'équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération d'avatars IA pour du contenu professionnel ?

Le générateur d'avatars IA de HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des avatars IA de haute qualité et professionnels. Cela simplifie le processus de production de contenu vidéo engageant pour diverses applications, du marketing aux mises à jour d'entreprise, positionnant HeyGen comme une plateforme vidéo IA de premier plan.

HeyGen peut-il transformer des scripts textuels en mises à jour vidéo engageantes ?

Absolument ! HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo pour convertir vos scripts en vidéos dynamiques mettant en scène des avatars IA parlants, parfaites pour les mises à jour de leadership ou les communications d'équipe. Cela rationalise la génération vidéo de bout en bout, rendant la création de contenu professionnel accessible et efficace.

Quelles options de personnalisation et de branding sont disponibles pour les vidéos IA sur HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos IA. Avec une large gamme de modèles & scènes et la Création d'Avatar Personnalisé, vous pouvez facilement garantir que votre contenu maintient une identité de marque cohérente et professionnelle.

HeyGen prend-il en charge la création vidéo complète avec des fonctionnalités comme la voix off et les sous-titres ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo IA de bout en bout qui inclut une génération de voix off robuste et des sous-titres/captions automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Cela garantit que votre contenu vidéo est professionnel et atteint efficacement un public plus large, en faisant un outil puissant pour les créateurs de contenu.

