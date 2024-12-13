Créateur de Communication d'Équipe avec Avatars : Révolutionnez la Communication Interne

Simplifiez la communication d'équipe et créez des vidéos professionnelles pour la formation, l'intégration et l'aide à la vente en utilisant des avatars IA avancés.

Concevez une vidéo convaincante de 45 secondes à destination des chefs d'équipe et des professionnels des ressources humaines, démontrant comment créer une communication interne engageante avec des avatars IA. Le style visuel doit être professionnel et accessible, avec une voix off claire et amicale, soulignant la facilité d'utilisation pour générer des vidéos de qualité studio directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les responsables marketing et les équipes de vente, montrant comment créer des vidéos professionnelles pour l'aide à la vente. Utilisez un style visuel moderne et rapide avec une musique de fond entraînante. Cette vidéo doit illustrer l'application efficace des Modèles & scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu marketing percutant.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, mettant en avant la simplicité de la création de contenu vidéo. Employez une esthétique visuelle créative et amicale avec un narrateur clair et concis. La vidéo doit mettre en lumière comment la génération de voix off de HeyGen peut rapidement donner vie aux scripts, rendant la narration professionnelle accessible à tous.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo innovante de 75 secondes pour les équipes mondiales et les multinationales, axée sur la communication d'équipe simplifiée à travers des audiences diverses. Le style visuel doit être élégant et avant-gardiste, avec un audio professionnel et du texte à l'écran. Cette vidéo démontrera efficacement comment la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen soutient une compréhension claire et une accessibilité pour tous les spectateurs, améliorant la communication pour toute équipe.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Communication d'Équipe avec Avatars

Créez facilement des vidéos engageantes de qualité studio avec des avatars IA pour simplifier vos communications internes et vous connecter avec votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Commencez par taper votre script. Notre plateforme génère automatiquement un avatar IA réaliste qui délivrera votre message, transformant le texte en contenu vidéo captivant.
2
Step 2
Choisissez Votre Scène
Personnalisez votre message en sélectionnant parmi une variété de modèles et de scènes. Notre éditeur intuitif de glisser-déposer vous permet d'ajouter facilement des éléments de marque, des images et d'autres éléments visuels à votre vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations
Maximisez la portée et l'accessibilité. Ajoutez des sous-titres/captions pour plus de clarté et générez des voix off dans plusieurs langues pour vous assurer que chaque membre de l'équipe comprend votre message, favorisant une communication interne véritablement engageante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo peaufinée, exportez-la simplement dans le format d'aspect souhaité. Partagez vos vidéos professionnelles sur tous vos canaux internes pour une formation, une intégration et des annonces efficaces des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez la Communication d'Équipe

.

Diffusez des messages internes inspirants et informatifs à votre équipe avec des vidéos professionnelles alimentées par l'IA.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de qualité studio ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes de qualité studio sans effort. Sa plateforme intuitive permet une création facile de contenu vidéo avec des avatars IA personnalisables et une fonctionnalité de texte-à-vidéo, idéale pour divers projets créatifs.

Puis-je personnaliser les avatars IA pour mon contenu vidéo ?

Oui, HeyGen propose un générateur d'avatars IA robuste qui permet une personnalisation étendue. Vous pouvez personnaliser l'apparence et la voix de vos avatars IA pour correspondre parfaitement à votre marque et à votre message, améliorant ainsi la création de votre contenu vidéo.

Qu'est-ce que la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen ?

La technologie avancée de texte-à-vidéo de HeyGen transforme vos scripts en vidéos dynamiques avec des avatars IA réalistes. Cela simplifie le processus de création vidéo, permettant une production rapide de vidéos professionnelles pour tous vos besoins.

HeyGen facilite-t-il la création collaborative de contenu vidéo pour les équipes ?

HeyGen est conçu pour être un créateur de communication d'équipe avec avatars efficace, permettant une création collaborative de vidéos. Les équipes peuvent produire efficacement une communication interne engageante, des supports de formation pour les employés et des vidéos marketing en utilisant son éditeur intuitif de glisser-déposer.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo