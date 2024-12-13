Créateur de Formation avec Avatar : Créez des Vidéos AI Engagantes

Transformez la formation et la communication des employés avec des avatars AI personnalisés, rendant l'apprentissage engageant et très efficace.

Imaginez une vidéo de 45 secondes montrant comment un propriétaire de petite entreprise peut créer facilement du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Le public cible est constitué de propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne. Visuellement, elle doit être lumineuse et moderne, avec des coupes rapides d'un avatar AI présentant les points forts du produit, accompagnées d'une voix off dynamique et amicale. Cette vidéo démontrera la puissance de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour produire rapidement du contenu professionnel.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes destinée aux professionnels du marketing explorant des outils de création de contenu à la pointe de la technologie. Cette vidéo dynamique et visuellement riche, avec des transitions élégantes et une voix confiante et persuasive, mettra en avant la facilité avec laquelle un générateur d'avatar AI crée des avatars AI personnalisés pour diverses campagnes marketing. Elle doit souligner visuellement la polyvalence des Modèles et scènes de HeyGen pour divers esthétiques de marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les créateurs de contenu e-learning et les éducateurs, démontrant comment construire rapidement des vidéos de formation efficaces. Le style visuel doit être épuré et éducatif, avec du texte à l'écran renforçant les points clés, le tout soutenu par une voix off calme et articulée. Le message principal se concentrera sur l'utilisation de la génération de voix off de HeyGen pour créer des dialogues clairs générés par AI pour le contenu pédagogique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les départements RH cherchant des méthodes innovantes pour la formation et la communication des employés. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel, corporatif mais accessible, avec des graphiques clairs et une voix rassurante et claire, soulignant comment HeyGen peut créer des vidéos interactives pour les communications internes. Elle mettra en avant la génération automatique de sous-titres pour garantir l'accessibilité à tous les employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Formation avec Avatar

Créez facilement des vidéos de formation engageantes, alimentées par AI, avec des avatars personnalisés et un contenu dynamique pour améliorer l'apprentissage et la communication.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles professionnels ou un canevas vierge. Transformez facilement votre texte en contenu vidéo engageant en utilisant la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI préconstruits ou créez-en un personnalisé qui représente parfaitement votre marque ou votre personnage de formation.
3
Step 3
Ajoutez Votre Dialogue
Saisissez votre script et utilisez la génération de voix off avancée de HeyGen pour donner vie à votre avatar avec un discours au son naturel. Vous pouvez également cloner votre propre voix pour un contenu personnalisé.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la facilement dans le format et le ratio d'aspect souhaités pour une intégration transparente dans vos plateformes e-learning ou vos canaux de communication interne.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez l'Éducation Spécialisée

Simplifiez les sujets médicaux complexes et améliorez l'éducation en santé grâce à une formation claire, alimentée par AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de transformer facilement des scripts en "vidéos de formation" captivantes en utilisant des "avatars AI" avancés. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus, de la génération de texte en vidéo aux voix off, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous.

HeyGen peut-il générer des avatars AI personnalisés pour une représentation unique de la marque ?

Oui, HeyGen prend en charge la création d'"avatars AI personnalisés" qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Cette fonctionnalité permet aux entreprises de développer une présence numérique distinctive, assurant une communication cohérente et personnalisée dans tout leur contenu vidéo.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour les dialogues générés par AI et le clonage de voix ?

HeyGen offre aux utilisateurs des outils puissants pour les "dialogues générés par AI" et la possibilité de "cloner votre voix" pour une touche personnalisée. Vous pouvez facilement créer des voix off au son naturel directement à partir de texte, améliorant le réalisme et l'impact de vos vidéos.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu e-learning diversifié pour la formation aux compétences ?

Absolument, HeyGen est un outil exceptionnel pour créer du contenu "e-learning" diversifié, y compris des modules pour la "formation aux compétences" et la "formation et communication des employés". Sa bibliothèque de modèles et ses contrôles de marque le rendent idéal pour produire des vidéos éducatives de haute qualité et engageantes.

