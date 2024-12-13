Imaginez une vidéo de 45 secondes montrant comment un propriétaire de petite entreprise peut créer facilement du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Le public cible est constitué de propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne. Visuellement, elle doit être lumineuse et moderne, avec des coupes rapides d'un avatar AI présentant les points forts du produit, accompagnées d'une voix off dynamique et amicale. Cette vidéo démontrera la puissance de la fonctionnalité de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour produire rapidement du contenu professionnel.

Générer une Vidéo