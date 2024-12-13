Révolutionnez la Formation avec un Générateur de Formation par Avatar

Simplifiez la création de vos vidéos de formation et améliorez le support client avec nos avatars IA, en utilisant le texte en vidéo depuis un script pour une production de contenu fluide.

Créez une vidéo marketing convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises débordés par les demandes de support client. Le style visuel doit être moderne et épuré, accompagné d'un ton audio dynamique et amical. Montrez comment les avatars IA réalistes de HeyGen peuvent révolutionner les interactions de support client, facilement générés à partir de texte en vidéo depuis un script.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 60 secondes pour les responsables RH et L&D d'entreprise, mettant en avant l'efficacité d'un générateur d'avatars IA pour la formation interne. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et clair avec une voix off autoritaire et calme. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour démontrer la création rapide de contenu pour divers modules de formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une présentation produit dynamique de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing à la recherche de contenu innovant. La présentation visuelle doit être vibrante et riche, complétée par un style audio énergique et persuasif. Illustrez comment les options de personnalisation d'avatars étendues, soutenues par la bibliothèque multimédia de HeyGen, peuvent élever les campagnes marketing.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative professionnelle de 50 secondes pour les entreprises mondiales et les équipes de communication internationale, mettant en avant la facilité de création de contenu en plusieurs langues. Le style visuel doit être global et diversifié, avec une livraison audio claire et multilingue. Mettez en avant la capacité de texte en vidéo depuis un script de HeyGen, combinée avec des sous-titres/captions automatiques, pour simplifier les communications transfrontalières.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Formation par Avatar

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et personnalisées avec des avatars IA. Transformez des scripts en contenu de support dynamique pour votre audience en quelques minutes.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes ou personnalisez-en un pour représenter votre marque. Cela assure un visage cohérent et amical pour vos vidéos de support client ou de formation en utilisant les avatars IA de HeyGen.
2
Step 2
Collez Votre Script de Formation
Saisissez directement votre contenu de formation ou vos réponses de support client dans la plateforme. La capacité de synthèse vocale IA de HeyGen générera automatiquement des voix off naturelles pour votre avatar choisi.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Élevez votre vidéo avec des éléments de marque, de la musique de fond et des médias pertinents de notre vaste bibliothèque. Utilisez des modèles et des options de scène pour créer des modules de formation visuellement attrayants et efficaces.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation de haute qualité dirigée par un avatar IA. Exportez-la dans divers formats adaptés à différentes plateformes, la rendant prête à être utilisée immédiatement dans le support client ou l'intégration des employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Informations Complexes

.

Utilisez des avatars IA pour simplifier les informations complexes sur les produits ou services, améliorant la compréhension pour les clients et les équipes de support.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars IA réalistes pour mon contenu ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des avatars IA réalistes à partir d'un simple script, rendant le processus de création vidéo accessible pour divers besoins, y compris le marketing et la formation. Notre générateur d'avatars IA avancé garantit des visuels de haute qualité et engageants.

HeyGen peut-il être utilisé pour développer des vidéos de formation efficaces ou du contenu de support client ?

Absolument, HeyGen est un générateur de formation par avatar idéal. Il permet la création de vidéos de formation engageantes et de supports de support client avec des avatars IA personnalisables et des modèles faciles à utiliser, améliorant vos efforts de création de contenu.

Quel est le processus pour transformer du texte en vidéo avec l'IA de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez transformer sans effort votre script écrit en vidéos professionnelles en utilisant notre technologie sophistiquée de synthèse vocale IA et des avatars IA réalistes. Cela simplifie votre création de contenu, vous permettant de générer rapidement des vidéos captivantes.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour les avatars IA et le branding vidéo ?

Oui, HeyGen propose une personnalisation étendue des avatars et des contrôles de branding, y compris l'intégration de logos, des couleurs personnalisées et divers modèles. Cela garantit que vos vidéos générées par IA s'alignent parfaitement avec l'identité et le message de votre marque.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo