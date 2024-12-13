Créateur de Vidéo Porte-parole Avatar : Contenu Propulsé par l'IA

Transformez votre texte en vidéos captivantes grâce à la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo de lancement de produit dynamique de 30 secondes destinée aux adeptes de technologie sur les réseaux sociaux. Utilisez un porte-parole IA réaliste dans un style visuel moderne et épuré avec une voix off confiante et énergique pour introduire rapidement une nouvelle fonctionnalité innovante. Intégrez des modèles et des scènes dynamiques de la bibliothèque multimédia pour générer une vidéo captivante qui attire l'attention, en exploitant le pouvoir de créer des vidéos engageantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 45 secondes conçue pour une communauté en ligne de passionnés de loisirs créatifs complexes, les guidant à travers une technique spécifique. Cette vidéo devrait présenter un avatar personnalisé généré pour refléter l'esthétique de la communauté, présentant l'information avec une voix calme et claire. Le style visuel doit être doux et détaillé, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir du script pour garantir précision et compréhension facile grâce à un générateur d'avatar IA.
Exemple de Prompt 2
Développez un clip motivationnel concis de 15 secondes ciblant un public général sur les réseaux sociaux, offrant un conseil quotidien pour la croissance personnelle. Cette production de créateur de vidéo IA devrait employer un avatar IA amical avec une voix chaleureuse et encourageante générée par la plateforme, sur un style visuel épuré et minimaliste. L'objectif est de créer un impact positif immédiat, en veillant à ce que le message soit délivré clairement et de manière concise comme un puissant créateur de vidéo IA.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo de témoignage professionnelle de 60 secondes pour des clients internationaux potentiels, mettant en avant une histoire de réussite. La vidéo devrait utiliser un créateur de vidéo porte-parole IA pour présenter l'étude de cas avec une voix autoritaire et digne de confiance, accompagnée d'un style visuel sophistiqué. Incluez des sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et répondre à un besoin diversifié de création de contenu multilingue, en exploitant le créateur de vidéo porte-parole IA.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo Porte-parole Avatar

Transformez facilement votre texte en vidéos engageantes avec des porte-paroles IA réalistes, délivrant votre message de manière professionnelle et efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Saisissez votre contenu souhaité dans la plateforme. Notre technologie de conversion de texte en vidéo préparera votre script pour que le porte-parole IA le délivre.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Porte-parole IA
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes pour représenter votre message. Vous pouvez également développer des avatars IA personnalisés adaptés à votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo avec des arrière-plans personnalisés, de la musique et des éléments de marque. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles vidéo et de scènes pour construire votre récit.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Haute Qualité
Finalisez votre création et exportez votre vidéo dans divers formats adaptés à toute plateforme. Votre vidéo propulsée par l'IA est maintenant prête à captiver votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Clips Engagés pour les Réseaux Sociaux

.

Créez facilement des clips accrocheurs pour les réseaux sociaux avec des avatars IA, améliorant l'engagement des spectateurs et la portée du contenu.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos engageantes avec des avatars IA ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos engageantes en transformant le texte en contenu vidéo dynamique avec des avatars IA réalistes. Vous pouvez générer facilement des vidéos de qualité professionnelle, en exploitant les capacités avancées du générateur de vidéo IA de la plateforme à partir d'un simple script.

Puis-je créer mon propre porte-parole IA personnalisé avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de concevoir votre porte-parole IA personnalisé, améliorant ainsi votre contrôle créatif. Utilisez le créateur d'avatar IA pour personnaliser leur apparence et leur voix, garantissant que votre message de marque est délivré de manière authentique.

Quels types d'éléments créatifs et de modèles sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars de stock pour démarrer rapidement vos projets créatifs. Cela inclut une variété de scènes et d'éléments personnalisables, soutenant la création de contenu multilingue efficace pour des audiences diverses.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos dans plusieurs langues ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéo IA qui prend entièrement en charge la création de contenu multilingue, vous permettant d'atteindre un public mondial. Vous pouvez générer des voix off professionnelles en utilisant une technologie avancée de synthèse vocale, facilitant une localisation fluide pour vos vidéos.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo