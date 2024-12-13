Créez une vidéo de lancement de produit dynamique de 30 secondes destinée aux adeptes de technologie sur les réseaux sociaux. Utilisez un porte-parole IA réaliste dans un style visuel moderne et épuré avec une voix off confiante et énergique pour introduire rapidement une nouvelle fonctionnalité innovante. Intégrez des modèles et des scènes dynamiques de la bibliothèque multimédia pour générer une vidéo captivante qui attire l'attention, en exploitant le pouvoir de créer des vidéos engageantes.

Générer une Vidéo