Créateur de Tutoriels Logiciels avec Avatar pour des Guides Engagés
Produisez facilement des tutoriels vidéo professionnels en utilisant des avatars AI réalistes pour augmenter l'engagement et simplifier la formation.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation logicielle de 45 secondes destinée aux formateurs d'entreprise, mettant en avant la puissance d'un générateur d'avatars AI pour produire des avatars réalistes pour les modules d'apprentissage internes. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante, associée à une voix confiante et articulée. Soulignez comment la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo simplifie le processus de développement de la formation.
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, illustrant comment créer du contenu dynamique de courte durée en utilisant des avatars AI pour la création de contenu automatisée. Le style visuel doit être vibrant et énergique, avec une voix enthousiaste et dynamique. Démontrez l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour lancer rapidement des campagnes marketing.
Créez un tutoriel vidéo concis de 30 secondes pour les équipes de support technique et les chefs de produit, expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle à travers un tutoriel vidéo efficace. La présentation visuelle doit être instructive et précise, avec une voix calme et experte. Mettez en avant la clarté obtenue grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour transmettre des informations complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des avatars et des voix AI pour créer des vidéos de formation logicielle captivantes qui augmentent la participation des apprenants et la rétention des connaissances.
Échelle de Création de Cours Vidéo à l'Échelle Mondiale.
Développez de nombreux tutoriels vidéo et cours en ligne efficacement, atteignant un public mondial avec des voix AI localisées et divers avatars AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des tutoriels vidéo engageants avec AI ?
HeyGen vous permet de générer facilement des tutoriels vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos de formation logicielle professionnelles, complètes avec des voix AI et des scènes dynamiques, simplifiant ainsi tout le processus de production.
Quels types d'avatars AI puis-je générer avec HeyGen ?
HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes, vous permettant de choisir le présentateur idéal pour vos vidéos générées par AI. Vous pouvez personnaliser leur apparence et leurs expressions pour correspondre à votre marque, rendant votre contenu plus engageant et professionnel.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de formation professionnelles ou de contenu marketing ?
Absolument, HeyGen est une plateforme idéale pour la création de contenu automatisé, parfaite pour la formation des employés et les vidéos marketing dynamiques. Avec ses outils d'édition robustes et ses contrôles de marque, vous pouvez produire du contenu soigné pour les communications internes, les réseaux sociaux, et plus encore.
Est-il facile de produire du contenu généré par AI avec HeyGen ?
HeyGen est conçu comme une plateforme facile à utiliser, permettant à quiconque de générer du contenu vidéo sophistiqué généré par AI sans expérience approfondie en montage vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen s'occupe du reste, simplifiant ainsi votre flux de travail de contenu.