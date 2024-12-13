Créateur de Conversation Simulée par Avatar : Créez des Dialogues AI Engagés

Renforcez votre création de contenu : transformez facilement le texte en conversations vidéo réalistes avec nos avatars AI avancés.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les marketeurs des réseaux sociaux, montrant comment un 'créateur de conversation simulée par avatar' peut générer du buzz. Le style visuel doit être vibrant et rapide avec une piste audio entraînante et tendance. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour créer un 'avatar parlant' délivrant une annonce produit accrocheuse, en exploitant sa capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour un délai d'exécution rapide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction professionnelle de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment configurer un agent de support client virtuel en utilisant des 'avatars AI personnalisés'. Adoptez une esthétique visuelle propre et informative avec une voix off claire et rassurante. La vidéo doit mettre en avant la génération de voix off de HeyGen pour produire un dialogue naturel et démontrer la capacité de l'avatar à répondre aux questions fréquentes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative engageante de 60 secondes conçue pour les professionnels de l'e-learning, expliquant un sujet complexe de manière simple avec un 'jumeau numérique'. Le style visuel et audio doit être lumineux et encourageant, avec une voix autoritaire mais amicale. Utilisez la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour construire le récit, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de branding personnel charmante de 30 secondes pour les influenceurs, mettant en avant la polyvalence des 'avatars parlants' avec de vastes 'options de personnalisation'. Le style visuel doit être ludique et expressif, complété par une piste musicale engageante et personnalisée. Cette vidéo démontrera les avatars AI de HeyGen pour transmettre des émotions à travers des expressions et des gestes, en utilisant divers modèles et scènes pour présenter différents aspects de la marque du créateur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de conversation simulée par avatar

Créez facilement des conversations simulées engageantes avec des avatars AI personnalisés qui parlent votre script avec une synchronisation labiale naturelle et des gestes expressifs.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée ou créez un avatar AI personnalisé, votre jumeau numérique, pour être le visage de votre conversation simulée en utilisant notre fonctionnalité d'avatars AI.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script
Saisissez votre script de conversation, et notre plateforme générera automatiquement des voix off naturelles avec une synchronisation labiale précise pour vos avatars parlants en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
3
Step 3
Améliorez les Expressions
Affinez la performance de votre avatar en ajoutant des expressions et des gestes, garantissant que votre conversation simulée est engageante et réaliste avec notre fonctionnalité d'expressions et gestes.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo complétée, prête à être partagée, permettant une création vidéo fluide avec votre conversation simulée par avatar AI en utilisant notre redimensionnement d'aspect-ratio et nos exports.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux avec des avatars parlants pour renforcer votre présence en ligne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu créatif avec des avatars AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des avatars AI de haute qualité et personnalisables pour divers projets créatifs. Vous pouvez personnaliser leur apparence, choisir parmi diverses expressions et gestes, et même cloner des voix pour obtenir une présence numérique unique pour votre création vidéo.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour la création vidéo ?

HeyGen simplifie la création vidéo en transformant directement les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars parlants. Sa technologie avancée de synthèse vocale et de synchronisation labiale précise permet une production de contenu rapide sans besoin de tournage ou de montage extensif, augmentant ainsi l'efficacité de votre création de contenu.

HeyGen peut-il créer des avatars parlants réalistes ou des jumeaux numériques ?

Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars parlants réalistes, y compris la capacité de créer des jumeaux numériques. Les utilisateurs peuvent exploiter le clonage vocal et l'AI avancée pour produire des avatars qui transmettent avec précision un discours, des expressions et des gestes humains pour diverses applications.

Comment les options de personnalisation de HeyGen soutiennent-elles la cohérence de la marque ?

HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos d'avatars AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des avatars uniques dans votre création vidéo pour un contenu marketing cohérent et professionnel.

