Créateur de Conversation Simulée par Avatar : Créez des Dialogues AI Engagés
Renforcez votre création de contenu : transformez facilement le texte en conversations vidéo réalistes avec nos avatars AI avancés.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction professionnelle de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment configurer un agent de support client virtuel en utilisant des 'avatars AI personnalisés'. Adoptez une esthétique visuelle propre et informative avec une voix off claire et rassurante. La vidéo doit mettre en avant la génération de voix off de HeyGen pour produire un dialogue naturel et démontrer la capacité de l'avatar à répondre aux questions fréquentes.
Produisez une vidéo explicative engageante de 60 secondes conçue pour les professionnels de l'e-learning, expliquant un sujet complexe de manière simple avec un 'jumeau numérique'. Le style visuel et audio doit être lumineux et encourageant, avec une voix autoritaire mais amicale. Utilisez la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour construire le récit, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité.
Créez une vidéo de branding personnel charmante de 30 secondes pour les influenceurs, mettant en avant la polyvalence des 'avatars parlants' avec de vastes 'options de personnalisation'. Le style visuel doit être ludique et expressif, complété par une piste musicale engageante et personnalisée. Cette vidéo démontrera les avatars AI de HeyGen pour transmettre des émotions à travers des expressions et des gestes, en utilisant divers modèles et scènes pour présenter différents aspects de la marque du créateur.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Performantes.
Générez rapidement des publicités efficaces en utilisant des avatars AI pour engager votre audience cible.
Améliorez la Formation et l'Éducation.
Améliorez l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances en délivrant un contenu de formation interactif dirigé par des avatars.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de contenu créatif avec des avatars AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer des avatars AI de haute qualité et personnalisables pour divers projets créatifs. Vous pouvez personnaliser leur apparence, choisir parmi diverses expressions et gestes, et même cloner des voix pour obtenir une présence numérique unique pour votre création vidéo.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour la création vidéo ?
HeyGen simplifie la création vidéo en transformant directement les scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars parlants. Sa technologie avancée de synthèse vocale et de synchronisation labiale précise permet une production de contenu rapide sans besoin de tournage ou de montage extensif, augmentant ainsi l'efficacité de votre création de contenu.
HeyGen peut-il créer des avatars parlants réalistes ou des jumeaux numériques ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la génération d'avatars parlants réalistes, y compris la capacité de créer des jumeaux numériques. Les utilisateurs peuvent exploiter le clonage vocal et l'AI avancée pour produire des avatars qui transmettent avec précision un discours, des expressions et des gestes humains pour diverses applications.
Comment les options de personnalisation de HeyGen soutiennent-elles la cohérence de la marque ?
HeyGen offre des options de personnalisation robustes, y compris des contrôles de branding, pour s'assurer que vos vidéos d'avatars AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer des logos personnalisés, des couleurs de marque et des avatars uniques dans votre création vidéo pour un contenu marketing cohérent et professionnel.