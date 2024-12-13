Générateur de Conversation Simulée par Avatar : Créez des Avatars AI Engagés

Transformez votre texte en contenu vidéo dynamique et réaliste grâce aux capacités avancées de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo explicative captivante de 60 secondes destinée aux professionnels occupés, montrant comment un avatar parlant AI peut simplifier des sujets complexes. Le style visuel doit être moderne et épuré, avec une narration calme et informative, utilisant la fonctionnalité puissante de HeyGen de conversion de texte en vidéo pour donner vie au contenu pour une formation efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démonstration produit engageante de 45 secondes ciblant les clients potentiels sur les réseaux sociaux, mettant en vedette un avatar AI personnalisé qui met en avant les principaux avantages. Adoptez une esthétique visuelle dynamique et entraînante avec une génération de voix off amicale et enthousiaste pour capter l'attention et renforcer les efforts de marketing.
Exemple de Prompt 2
Produisez un extrait tendance de 30 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux propriétaires de petites entreprises et aux créateurs de contenu, mettant en vedette un humain numérique délivrant un conseil rapide ou une annonce. Le style visuel et audio doit être vibrant et énergique, assurant la clarté avec les sous-titres automatiques de HeyGen pour maximiser la portée et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo concise de mise à jour interne de 60 secondes pour les employés de divers départements, utilisant un générateur de conversation simulée par avatar pour délivrer des nouvelles importantes. La présentation visuelle et audio doit être corporative et informative, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de contenu vidéo avec un ton clair et autoritaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Conversation Simulée par Avatar

Transformez le texte en conversations d'avatar dynamiques et réalistes avec facilité. Créez des interactions humaines numériques engageantes pour le marketing, la formation et le support client en quelques minutes.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi notre bibliothèque diversifiée d'avatars AI ou créez-en un personnalisé pour représenter votre message et initier votre conversation simulée.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Conversation
Collez votre dialogue dans l'éditeur de texte. Notre capacité de conversion de texte en vidéo générera automatiquement une synchronisation labiale naturelle pour votre avatar parlant AI choisi.
3
Step 3
Personnalisez la Voix et les Visuels
Améliorez la performance de votre avatar en utilisant des options avancées de génération de voix off, y compris le clonage de voix ou le support multilingue, et intégrez des modèles de scène.
4
Step 4
Générez Votre Conversation Simulée
Finalisez vos paramètres et générez sans effort du contenu vidéo engageant qui donne vie au dialogue simulé de votre avatar en haute qualité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Publicités Vidéo AI Performantes

.

Développez rapidement des publicités percutantes en utilisant des avatars AI personnalisés pour délivrer des messages convaincants et stimuler la conversion.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer un avatar AI personnalisé pour mon contenu vidéo avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer facilement un avatar AI personnalisé en transformant une photo en avatar parlant ou en concevant un humain numérique unique à partir de zéro. Vous pouvez personnaliser leur apparence et leur voix pour représenter véritablement votre marque ou message dans votre contenu vidéo.

Quel type de vidéos de qualité studio puis-je générer avec les avatars parlants AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer des vidéos de qualité studio mettant en vedette des avatars parlants AI pour une large gamme de besoins créatifs. Notre plateforme prend en charge la création de vidéos marketing convaincantes, de contenu pour les réseaux sociaux, de vidéos explicatives et de vidéos de présentation, le tout à partir de texte simple.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing et pour les réseaux sociaux engageantes de manière efficace ?

Absolument ! HeyGen est idéal pour créer des vidéos marketing et pour les réseaux sociaux engageantes avec rapidité et facilité. Utilisez des modèles préconstruits et divers avatars AI pour produire du contenu vidéo dynamique pour vos campagnes, des explications de produits aux hôtes virtuels.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les projets créatifs ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour les projets créatifs en vous permettant de générer des vidéos à partir de texte avec des avatars AI réalistes et des voix synthétiques, éliminant le besoin de tournages ou de montages complexes. Cela permet une création rapide de contenu vidéo pour diverses applications sans nécessiter un studio traditionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo