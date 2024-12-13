Pour les professionnels des RH cherchant à simplifier les communications internes, concevez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant la puissance d'un "Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Horaires avec IA". Cette présentation engageante doit mettre en scène un "avatar IA" amical délivrant des mises à jour concises dans un style visuel propre et professionnel, utilisant une "génération de voix off" claire et naturelle pour s'assurer que tous les membres de l'équipe reçoivent les informations rapidement et efficacement.

