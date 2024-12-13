Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Horaires avec IA : Simplifiez les RH & Comms

Créez des mises à jour d'horaires engageantes et professionnelles avec des avatars IA réalistes, améliorant la communication d'équipe sans effort.

Pour les professionnels des RH cherchant à simplifier les communications internes, concevez une vidéo dynamique de 30 secondes démontrant la puissance d'un "Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Horaires avec IA". Cette présentation engageante doit mettre en scène un "avatar IA" amical délivrant des mises à jour concises dans un style visuel propre et professionnel, utilisant une "génération de voix off" claire et naturelle pour s'assurer que tous les membres de l'équipe reçoivent les informations rapidement et efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Montrez la facilité ultime pour les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises de produire des "vidéos marketing" captivantes pour le "contenu des réseaux sociaux" à travers une démonstration dynamique de 45 secondes. L'esthétique visuelle doit être moderne et accrocheuse, tirant parti de la riche "bibliothèque de médias/stock" de HeyGen et des "modèles & scènes" polyvalents, tout en assurant une compatibilité parfaite avec les plateformes grâce à un "redimensionnement et exportation des formats" flexibles.
Exemple de Prompt 2
Envisagez une vidéo de communication interne convaincante de 60 secondes, spécifiquement pour les professionnels des RH, où un "créateur d'avatars" engageant personnalise les annonces importantes de l'entreprise. Cette vidéo adoptera un style visuel d'entreprise chaleureux et accessible, garantissant que chaque message est délivré efficacement par des "avatars IA" expressifs avec des "sous-titres/captions" parfaitement synchronisés, rendant même les informations complexes accessibles et engageantes pour l'ensemble du personnel.
Exemple de Prompt 3
Les créateurs de contenu peuvent considérablement accélérer leur flux de travail ; illustrez cette transformation avec une vidéo promotionnelle rapide de 30 secondes. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle rapide et dynamique qui démontre activement la puissance fluide de la fonctionnalité "texte en vidéo à partir de script", convertissant sans effort un contenu écrit simple en un résultat soigné, encore amélioré par des visuels dynamiques et une "génération de voix off" vivante pour un impact maximal.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour des Horaires avec Avatars

Générez rapidement des vidéos professionnelles de mise à jour des horaires avec des avatars IA et un branding personnalisé pour garder votre équipe informée et engagée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Écrivez ou collez votre script de mise à jour des horaires. Notre IA transformera votre texte en une vidéo dynamique grâce à la technologie "Texte en vidéo à partir de script", garantissant clarté et précision pour votre équipe.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour être le présentateur de votre mise à jour des horaires. Cela ajoute une touche personnelle à vos communications d'équipe, rendant les informations importantes plus engageantes.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Branding
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en incorporant votre logo et vos couleurs d'entreprise grâce aux "contrôles de branding". Cela garantit que vos vidéos de mise à jour des horaires sont cohérentes avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Mise à Jour
Une fois votre "vidéo de mise à jour des horaires" professionnelle terminée, exportez-la dans le format souhaité. Partagez-la facilement avec votre équipe pour assurer une communication claire et engageante sur tous les changements d'horaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Mises à Jour RH Impactantes

.

Communiquez efficacement des informations RH importantes, comme les changements d'horaires, avec des vidéos générées par l'IA motivantes et claires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de mise à jour des horaires ?

HeyGen fonctionne comme un "Créateur de Vidéos de Mise à Jour des Horaires avec IA" avancé, vous permettant de transformer du texte en annonces vidéo engageantes. Cela simplifie votre "communication d'équipe" pour les "vidéos de mise à jour des horaires" en utilisant des "avatars IA" réalistes et des voix off automatisées, rendant les communications internes plus dynamiques.

Quel type d'avatars IA HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une gamme diversifiée d'"avatars IA" de haute qualité qui donnent vie à vos scripts. Avec notre "créateur d'avatars" intégré, vous pouvez choisir le présentateur numérique parfait pour créer du contenu professionnel "créateur de vidéos IA" à partir de vos besoins "texte en vidéo à partir de script".

HeyGen permet-il de créer des vidéos directement à partir d'un script ?

Absolument, HeyGen excelle en tant que "créateur de vidéos IA" qui vous permet de créer des vidéos directement "à partir d'un script" sans effort. Notre plateforme génère des "voix off naturelles et conscientes des émotions" et ajoute automatiquement des "sous-titres", garantissant que votre message est clair et percutant.

Puis-je personnaliser les vidéos réalisées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Oui, HeyGen offre des "contrôles de branding" complets pour s'assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre entreprise. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans nos "modèles de vidéos" personnalisables, idéaux pour des "vidéos marketing" professionnelles et un "contenu de réseaux sociaux" engageant.

