Pour une vidéo de 30 secondes ciblant les marketeurs digitaux et les propriétaires de petites entreprises, illustrez la facilité avec laquelle on peut créer du contenu de marque engageant en utilisant la puissance des Avatars AI. Le style visuel doit être moderne, épuré et dynamique, mettant en avant des Looks Génératifs dynamiques et l'intégration fluide de votre marque. L'audio doit comporter une voix off AI entraînante et amicale, expliquant clairement comment les avatars AI de HeyGen simplifient la production vidéo pour un message de marque cohérent.

