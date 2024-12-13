Générateur de Mise à Jour Avatar : Créez des Vidéos AI Époustouflantes

Créez facilement des avatars AI réalistes et personnalisables ainsi que du contenu vidéo de marque avec un puissant texte-à-vidéo à partir d'un script.

Pour une vidéo de 30 secondes ciblant les marketeurs digitaux et les propriétaires de petites entreprises, illustrez la facilité avec laquelle on peut créer du contenu de marque engageant en utilisant la puissance des Avatars AI. Le style visuel doit être moderne, épuré et dynamique, mettant en avant des Looks Génératifs dynamiques et l'intégration fluide de votre marque. L'audio doit comporter une voix off AI entraînante et amicale, expliquant clairement comment les avatars AI de HeyGen simplifient la production vidéo pour un message de marque cohérent.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, en mettant en avant le rôle de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI de premier plan. Le style visuel doit être rapide et captivant, passant entre divers Modèles et scènes pour démontrer la création rapide de contenu pour des plateformes variées. Une piste de fond énergique combinée à une narration texte-à-vidéo nette à partir d'un script mettra en évidence l'efficacité de la transformation des scripts en contenu de haute qualité pour les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 60 secondes destinée aux développeurs d'e-learning et aux formateurs d'entreprise, mettant en avant les capacités avancées de personnalisation des avatars réalistes. Visuellement, la vidéo doit être professionnelle et autoritaire, détaillant le processus de création d'avatars hautement personnalisables qui délivrent des modules de formation clairs et concis. Le style audio sera une voix AI calme et informative, complétée par des sous-titres précis, garantissant l'accessibilité et un transfert de connaissances efficace.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo inspirante de 30 secondes pour les influenceurs et les coachs en ligne, démontrant comment transformer rapidement des idées en contenu captivant pour les réseaux sociaux. Le style visuel doit être tendance, lumineux et visuellement attrayant, mettant en avant la fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir d'un script pour une génération de contenu sans effort. Une voix off AI enthousiaste et conversationnelle expliquera comment les utilisateurs peuvent mettre à jour leur présence virtuelle et produire des vidéos engageantes sans montage complexe, parfait pour leurs emplois du temps chargés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Mise à Jour Avatar

Créez facilement des vidéos d'avatars AI époustouflantes avec des looks personnalisables, des mouvements réalistes et des options d'exportation de haute qualité pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Commencez par sélectionner ou concevoir votre avatar AI dans le générateur. Utilisez la fonctionnalité puissante d'avatars AI de HeyGen pour créer une persona numérique unique, en vous assurant qu'elle s'aligne parfaitement avec votre marque ou votre message.
2
Step 2
Développez des Récits Engagés
Donnez vie à votre avatar en saisissant votre script. La fonctionnalité texte-à-vidéo à partir d'un script de HeyGen convertira ensuite votre texte en une voix naturelle et expressive, délivrée par un Acteur Vocal AI.
3
Step 3
Personnalisez avec les Looks Génératifs
Améliorez l'apparence de votre avatar et l'esthétique de la vidéo en utilisant les Looks Génératifs. Profitez des contrôles de marque de HeyGen pour appliquer des styles uniques, garantissant que votre contenu vidéo de marque maintient cohérence et impact.
4
Step 4
Exportez Votre Contenu Dynamique
Finalisez votre création en exportant votre vidéo AI en qualité 4K époustouflante. Les options flexibles de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen garantissent que votre vidéo soignée, avec mouvement corporel complet, est prête pour la création de contenu sur les réseaux sociaux ou toute plateforme numérique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Expériences de Formation et d'Apprentissage

.

Améliorez l'engagement et la rétention des apprenants dans les modules de formation en utilisant des Avatars AI qui peuvent être facilement mis à jour pour un contenu diversifié.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire du "contenu vidéo de marque engageant" pour la "création de contenu sur les réseaux sociaux" en utilisant des "Avatars AI" réalistes. Avec les "Looks Génératifs", vous pouvez créer des styles visuels uniques pour capter efficacement l'attention du public.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI de HeyGen si réalistes et personnalisables ?

Le générateur avancé d'"avatars AI" de HeyGen crée des "avatars réalistes" avec "mouvements corporels complets" et des expressions faciales expressives. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à des "avatars personnalisables" pour s'assurer qu'ils correspondent parfaitement à l'identité et au message de leur marque.

HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI pour les entreprises ?

Oui, HeyGen agit comme un "générateur de vidéos AI" complet, simplifiant la production du script au produit final. Il utilise une technologie avancée de "synthèse vocale" et des capacités d'"acteur vocal AI" pour créer des vidéos de haute qualité avec "support multilingue" de manière efficace.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque et la haute qualité des vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour maintenir une apparence cohérente sur tout votre "contenu vidéo de marque". Combiné avec une sortie en "qualité 4K" et des modèles et scènes conçus professionnellement, HeyGen garantit que vos vidéos ont toujours un aspect soigné et professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo