Le Générateur Ultime de Vidéos Scriptées avec Avatar pour Vidéos AI
Transformez sans effort votre script en vidéos professionnelles en utilisant des capacités avancées de texte en vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes conçue pour les étudiants apprenant un nouveau sujet, avec une esthétique visuelle claire et amicale et une voix off encourageante. Le récit doit simplifier le matériel complexe en utilisant la capacité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, garantissant une narration précise grâce à la "Génération de voix off" synchronisée parfaitement avec les explications à l'écran.
Produisez une courte vidéo dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux, visant à engager les jeunes professionnels avec des conseils rapides ou des points forts de produits, en employant un style visuel tendance avec une musique de fond moderne. Améliorez l'accessibilité et l'engagement des spectateurs en ajoutant des "Sous-titres/légendes" clairs tout au long de la vidéo, soutenus par des visuels pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour maintenir un rythme dynamique.
Imaginez une vidéo de communication interne professionnelle de 60 secondes destinée aux employés de l'entreprise, transmettant une mise à jour importante avec un ton rassurant et une présentation visuelle directe et épurée. Utilisez les "avatars AI" sophistiqués de HeyGen pour délivrer le message de manière crédible, puis utilisez le "Redimensionnement & exportation des formats" pour garantir que la vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes de communication interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes en transformant des scripts en présentations dynamiques avec avatars AI pour capter l'attention du public.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Convertissez vos scripts en vidéos attrayantes avec avatars AI pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement du public et la cohérence sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos en transformant le texte en vidéo AI. Notre plateforme intuitive permet aux utilisateurs de télécharger leur script et de générer des vidéos de haute qualité avec des avatars AI réalistes, simplifiant considérablement le processus de production de contenu engageant.
HeyGen propose-t-il des avatars AI réalistes et personnalisés pour un contenu engageant ?
Absolument. HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et vivants qui assurent une synchronisation labiale parfaite, améliorant l'interaction avec les spectateurs. Vous pouvez également créer des avatars personnalisés pour aligner avec votre marque, garantissant un contenu unique et engageant pour tout public.
Quels types de contenu créatif puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen est conçu pour créer une large gamme de contenus créatifs, y compris des vidéos marketing captivantes, des vidéos explicatives informatives et du contenu dynamique pour les réseaux sociaux. Nos modèles de vidéos et notre éditeur vidéo AI convivial rendent la création de vidéos simple et accessible pour tous les créateurs de contenu.
HeyGen peut-il aider à augmenter efficacement la création de contenu vidéo ?
Oui, HeyGen rationalise considérablement votre flux de travail, permettant la création de vidéos en lot à partir de scripts. Cette capacité permet aux créateurs de contenu de produire plus de vidéos engageantes efficacement, aidant à réduire les coûts de production et à augmenter leur production de contenu vidéo sans compromettre la qualité.