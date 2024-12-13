Créez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, démontrant comment intégrer efficacement de nouveaux employés à l'aide de vidéos de formation d'entreprise engageantes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des avatars AI diversifiés et habillés professionnellement délivrant des informations clés, complétés par une narration claire et amicale. Mettez en avant le processus fluide de transformation d'un script en une présentation dynamique grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen, rendant les procédures complexes faciles à comprendre.

