Créateur de Scénarios de Formation avec Avatars : Créez des Simulations Immersives avec l'IA

Concevez des formations personnalisées avec des vidéos interactives et des avatars AI pour des compétences réelles, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une diffusion engageante.

Créez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement, démontrant comment intégrer efficacement de nouveaux employés à l'aide de vidéos de formation d'entreprise engageantes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des avatars AI diversifiés et habillés professionnellement délivrant des informations clés, complétés par une narration claire et amicale. Mettez en avant le processus fluide de transformation d'un script en une présentation dynamique grâce à la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen, rendant les procédures complexes faciles à comprendre.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un tutoriel inspirant de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs, montrant comment créer des modules de formation interactifs et personnalisés. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle accueillante avec des arrière-plans personnalisables, utilisant des avatars personnalisés pouvant être adaptés à divers rôles, le tout rehaussé par une voix chaleureuse et encourageante. Soulignez la facilité de création d'expériences d'apprentissage uniques avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, permettant une synchronisation parfaite avec les actions à l'écran.
Exemple de Prompt 2
Produisez un explicatif dynamique de 30 secondes pour les créateurs de cours en ligne et les concepteurs pédagogiques, illustrant comment élever le contenu e-learning avec une formation riche basée sur des scénarios. Le style visuel et audio doit être vibrant et interactif, avec des avatars réalistes s'engageant dans une situation de résolution de problèmes simulée, livré avec un ton connaisseur et enthousiaste. Montrez comment les modèles et scènes de HeyGen simplifient la création d'environnements d'apprentissage complexes et engageants.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une présentation de 75 secondes orientée solution pour les départements de formation et les professionnels des RH, démontrant l'efficacité d'un générateur d'avatars AI dans la création de simulations de formation réalistes pour l'apprentissage des employés. La vidéo doit maintenir un style visuel pratique et confiant, montrant des avatars AI diversifiés interagissant dans divers scénarios de travail, soutenus par une voix articulée. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen permettent aux utilisateurs de déployer rapidement une formation cohérente et de haute qualité à travers leur organisation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Scénarios de Formation avec Avatars

Créez facilement des formations engageantes et efficaces basées sur des scénarios avec des Avatars AI. Concevez des simulations réalistes pour améliorer l'apprentissage et le développement des compétences.

1
Step 1
Créez votre Scénario de Formation
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou concevez votre propre scène unique. Cette base, utilisant nos "Modèles & scènes", vous permet de poser le cadre pour une "formation basée sur des scénarios" percutante qui simule des situations réelles.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Parcourez notre bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" ou créez-en un personnalisé pour représenter vos personnages. Ces présentateurs virtuels, servant de vos "Avatars AI", donneront vie à votre contenu de formation, le rendant plus accessible pour les apprenants.
3
Step 3
Ajoutez votre Script de Dialogue
Saisissez votre script de formation, et notre plateforme, utilisant la "conversion de texte en vidéo", le transformera en "dialogues générés par l'IA" au son naturel. Cela permet une communication précise et un message cohérent dans votre vidéo interactive.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo de Formation
Une fois votre scénario terminé, exportez vos "vidéos de formation en entreprise" de haute qualité dans divers formats d'aspect grâce à notre fonctionnalité de "redimensionnement et exportation des formats d'aspect". Intégrez facilement ces vidéos engageantes dans votre plateforme d'apprentissage en ligne pour améliorer le développement des compétences.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Engagement et la Rétention de la Formation

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances en délivrant des scénarios de formation interactifs et personnalisés basés sur des avatars dynamiques AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des avatars AI personnalisés pour mes scénarios de formation ?

HeyGen vous permet de concevoir des avatars AI uniques et personnalisés qui s'intègrent parfaitement à vos vidéos de formation personnalisées, améliorant l'engagement et l'immersion. Ses outils intuitifs permettent de créer des présentateurs numériques réalistes pour n'importe quel scénario.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des formations interactives basées sur des scénarios ?

HeyGen propose une plateforme facile à utiliser pour créer des vidéos de formation engageantes basées sur des scénarios, complètes avec des dialogues générés par l'IA et des présentateurs virtuels pour simuler efficacement des situations de formation réelles.

HeyGen peut-il produire des avatars réalistes pour diverses vidéos de formation en entreprise ?

Oui, HeyGen permet la production de vidéos de formation en entreprise de haute qualité avec des avatars expressifs et réalistes qui délivrent un contenu éducatif engageant et cohérent sur différents sujets.

Comment HeyGen facilite-t-il des expériences d'apprentissage personnalisées en ligne ?

HeyGen vous permet de développer des vidéos de formation personnalisées en convertissant des scripts en contenu dynamique avec des avatars AI, garantissant des expériences d'apprentissage en ligne adaptées à chaque apprenant.

