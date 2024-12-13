Créateur de Pitch de Vente avec Avatar : Boostez l'Engagement & les Prospects

Créez des présentations personnalisées qui convertissent. Exploitez les avatars AI pour offrir des démonstrations de produits dynamiques.

Produisez une vidéo de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec les ventes, montrant comment un 'créateur de pitch de vente avec avatar' simplifie la génération de prospects. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et professionnel avec une voix off claire et confiante, en soulignant la facilité de création de contenu engageant grâce aux 'avatars AI' de HeyGen et aux capacités de 'Texte-à-vidéo à partir de script'.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux équipes marketing cherchant à étendre leur approche personnalisée grâce à des 'présentations interactives'. Cette vidéo doit présenter un design moderne et épuré avec des visuels dynamiques, soutenue par une voix amicale et persuasive, démontrant comment exploiter la 'génération de voix off' et les 'sous-titres/légendes' à travers divers 'Modèles & scènes' pour un impact maximal.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle de 60 secondes ciblant les professionnels de la vente, mettant en avant la capacité à 'localiser le contenu' pour divers marchés mondiaux. L'esthétique visuelle doit être soignée et à thème international, avec des transitions fluides et une voix polyvalente et claire, illustrant comment les 'avatars AI' de HeyGen et la 'génération de voix off' avancée permettent aux utilisateurs de devenir un 'consultant en ventes AI' efficace à l'échelle mondiale.
Exemple de Prompt 3
Formulez une démonstration de produit concise de 30 secondes pour les chefs de produit ou les équipes d'activation des ventes, en se concentrant sur la livraison de vidéos de 'démonstration de produit' percutantes. Le style visuel et audio doit être informatif et précis, intégrant des enregistrements d'écran fluides avec une voix autoritaire mais accessible, montrant comment le 'soutien de la bibliothèque de médias/stock' et le 'redimensionnement & exportation des rapports d'aspect' contribuent à un flux de travail professionnel de 'créateur de présentation vidéo' directement à partir de 'Texte-à-vidéo à partir de script'.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Pitch de Vente avec Avatar

Créez facilement des présentations de vente captivantes et personnalisées avec des avatars AI pour engager les prospects et stimuler les conversions.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar AI
Commencez par rédiger votre message de vente percutant. Ensuite, choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes qui livreront visuellement votre pitch, donnant vie à vos mots.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Appliquez le Branding
Améliorez votre pitch avec des médias pertinents de notre bibliothèque de stock ou téléchargez les vôtres. Utilisez les contrôles de branding pour incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices d'entreprise, assurant un look cohérent et professionnel.
3
Step 3
Localisez le Contenu et Générez des Voix Off
Élargissez votre portée en traduisant votre pitch dans plusieurs langues. Exploitez la génération de voix off pour créer une narration au son naturel, garantissant que votre message résonne avec des audiences mondiales diversifiées.
4
Step 4
Exportez et Suivez la Performance
Une fois votre pitch de vente personnalisé terminé, exportez-le facilement dans le format souhaité. Obtenez des insights sur l'engagement et l'efficacité des spectateurs grâce aux analyses d'engagement des utilisateurs pour affiner les présentations futures.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès Client dans les Pitches de Vente

Intégrez des histoires de réussite client puissantes dans vos présentations de vente en utilisant des vidéos AI pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes présentations de vente et mes efforts de génération de prospects ?

HeyGen est un créateur de pitch de vente avancé qui transforme vos présentations de vente en expériences dynamiques grâce aux avatars AI et au contenu personnalisé. Cette approche augmente considérablement l'engagement des utilisateurs et peut améliorer vos stratégies de génération de prospects en rendant les présentations plus captivantes et interactives.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un consultant en ventes AI efficace pour les présentations interactives ?

HeyGen fonctionne comme un consultant en ventes AI en permettant des présentations hautement interactives qui captent l'attention du public et stimulent l'engagement. Notre plateforme exploite des présentations alimentées par l'AI pour offrir des démonstrations de produits percutantes, complètes avec des analyses d'engagement des utilisateurs pour une amélioration continue et une approche personnalisée.

Comment HeyGen soutient-il les ventes mondiales et la localisation de contenu ?

HeyGen permet aux entreprises de localiser facilement le contenu pour des audiences mondiales, favorisant une portée plus large pour les présentations de vente. Avec une génération de voix off robuste et un support pour plus de 70 langues, vous pouvez créer des présentations vidéo engageantes et localisées ainsi que des clips promotionnels qui résonnent avec des marchés diversifiés.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le branding dans HeyGen pour mon entreprise ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour personnaliser les avatars AI et les adapter à l'identité de votre marque. Vous pouvez exploiter des modèles professionnels au sein de notre créateur de présentation vidéo pour garantir que tout votre contenu s'aligne parfaitement avec l'esthétique et le message de votre entreprise, améliorant ainsi vos présentations de vente.

