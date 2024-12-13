Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels de la vente occupés, montrant à quel point il est facile de générer des présentations commerciales dynamiques. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond entraînante, démontrant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie aux scripts de texte en vidéo, rendant les présentations commerciales personnalisées accessibles et percutantes sans nécessiter de compétences de production complexes.

Générer une Vidéo