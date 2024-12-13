Générateur de Présentations Commerciales avec Avatars : Engagez vos Prospects avec des Vidéos AI

Créez des vidéos commerciales personnalisées et captivantes avec des avatars AI qui captivent votre audience et augmentent les conversions.

Imaginez une vidéo de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels de la vente occupés, montrant à quel point il est facile de générer des présentations commerciales dynamiques. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec une musique de fond entraînante, démontrant comment les avatars AI de HeyGen donnent vie aux scripts de texte en vidéo, rendant les présentations commerciales personnalisées accessibles et percutantes sans nécessiter de compétences de production complexes.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 60 secondes ciblant les équipes marketing et les départements de vente d'entreprise, illustrant le pouvoir transformateur d'un créateur de vidéos de présentation commerciale professionnel. Cette vidéo doit avoir une esthétique sophistiquée et corporative, avec des transitions soignées et une voix off claire et persuasive, soulignant comment les utilisateurs peuvent exploiter les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement du contenu vidéo de haute qualité qui résonne vraiment.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo didactique de 30 secondes conçue pour les responsables de produits et les présentateurs, les guidant sur la façon de convertir des présentations interactives statiques en expériences vidéo engageantes. Le style visuel doit être élégant et futuriste, utilisant des infographies lumineuses et des animations fluides, avec une voix AI énergique expliquant les avantages, mettant clairement en évidence la facilité d'intégration de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour enrichir les récits.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 50 secondes destinée aux équipes de vente mondiales et aux créateurs de contenu, abordant les défis de la clarté et de l'accessibilité de la communication. La vidéo doit avoir un design visuel propre et didactique, démontrant l'utilisation efficace du texte à l'écran et une voix rassurante, mettant spécifiquement en avant la fonctionnalité de sous-titres/captions automatiques de HeyGen pour garantir que chaque présentation vidéo soit compréhensible pour un public plus large et diversifié.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Présentations Commerciales avec Avatars

Créez des présentations commerciales captivantes et personnalisées sans effort. Transformez votre message en une vidéo engageante avec des avatars AI, conçue pour capter l'attention et obtenir des résultats.

1
Step 1
Créez Votre Script Engagé
Commencez par écrire ou coller votre message commercial. Notre fonctionnalité de texte en vidéo convertira ensuite vos mots en contenu parlé dynamique pour votre générateur de présentations commerciales AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. L'avatar choisi délivrera votre présentation commerciale avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Personnalisez Votre Présentation
Personnalisez votre vidéo avec de la musique de fond, des images et des contrôles de marque comme votre logo et vos couleurs pour créer une expérience commerciale véritablement personnalisée.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo de Présentation
Produisez votre vidéo de présentation commerciale de haute qualité en quelques minutes. Téléchargez ou partagez facilement votre vidéo pour atteindre votre audience et avoir un impact.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Histoires de Réussite Client

Transformez les témoignages clients en puissantes histoires de réussite vidéo alimentées par l'AI, renforçant la confiance et la crédibilité essentielles pour conclure des affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de présentation commerciale ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de présentation commerciale convaincantes en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de texte en vidéo. Cela permet de générer rapidement du contenu commercial personnalisé, garantissant que votre message résonne avec chaque prospect.

Quel type d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour créer des présentations interactives ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes qui peuvent délivrer vos messages commerciaux personnalisés et vos vidéos marketing avec des voix off authentiques. Ces avatars AI sont parfaits pour créer des présentations engageantes et interactives sans tournage intensif.

Puis-je facilement créer des vidéos marketing professionnelles avec les modèles vidéo de HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose une bibliothèque robuste de modèles vidéo conçus pour simplifier la création de vidéos marketing professionnelles. Il vous suffit d'entrer votre texte, et notre moteur de texte en vidéo produira du contenu de haute qualité prêt pour vos campagnes, en exploitant la création de contenu alimentée par l'AI.

HeyGen prend-il en charge l'automatisation de mon pitch deck et de mes processus de vente ?

HeyGen facilite une automatisation significative des ventes en transformant les pitch decks statiques en présentations vidéo dynamiques, agissant comme un générateur de présentations commerciales AI. En exploitant la génération de contenu alimentée par l'AI, vous pouvez rationaliser votre prospection et améliorer l'engagement efficacement grâce à la création de présentations vidéo.

