Générateur d'Habilitation des Ventes par Avatar : Boostez vos Performances Commerciales

Révolutionnez la formation commerciale AI avec des avatars AI personnalisés et un coaching personnalisé, améliorant instantanément l'efficacité de l'équipe.

Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes ciblant les responsables des ventes et les directeurs marketing, montrant comment le générateur d'avatar pour l'habilitation des ventes de HeyGen révolutionne la création de contenu. Utilisez des visuels dynamiques et élégants avec une voix off optimiste et confiante, démontrant la puissance de l'intégration d'avatars personnalisés et la flexibilité offerte par les modèles préconstruits pour divers scénarios de vente, en mettant en avant les avatars AI robustes de HeyGen et les modèles & scènes polyvalents.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de témoignage amicale et accessible de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs individuels, illustrant la simplicité d'utilisation de HeyGen en tant que générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être lumineux et encourageant, accompagné d'une voix claire et engageante, se concentrant sur la transformation de scripts simples en messages percutants en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script et en tirant parti de la génération de voix off professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction informative de 60 secondes pour les spécialistes de la formation & du développement et les créateurs de contenu, mettant en avant comment HeyGen simplifie la production vidéo. Les visuels doivent présenter des graphiques épurés et une narration professionnelle et claire, démontrant l'intégration transparente de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour enrichir le contenu, et soulignant l'utilité des sous-titres/captions automatisés pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez un clip promotionnel énergique de 15 secondes destiné aux représentants commerciaux et aux équipes d'intégration, démontrant la création rapide de snippets de formation AI pour les ventes en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être moderne et rapide, accompagné d'une voix off percutante et motivante, soulignant l'efficacité de la création de messages percutants avec des avatars AI parlants et l'adaptabilité offerte par le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Habilitation des Ventes par Avatar

Créez facilement des vidéos commerciales engageantes alimentées par l'AI avec des avatars personnalisés pour former et habiliter efficacement votre équipe de vente.

1
Step 1
Créez Votre Avatar AI
Sélectionnez dans notre galerie diversifiée d'avatars AI ou créez un avatar personnalisé qui représente votre marque ou votre professionnel de la vente.
2
Step 2
Générez une Vidéo à partir d'un Script
Collez votre script de vente ou votre matériel de formation, et laissez notre éditeur texte-à-vidéo le transformer en une vidéo dynamique avec des voix off naturelles.
3
Step 3
Améliorez et Marquez Votre Contenu
Utilisez des modèles préconstruits et des contrôles de marque pour ajouter votre logo, de la musique de fond, et intégrer des sous-titres pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez pour l'Habilitation des Ventes
Finalisez votre vidéo avec des ratios d'aspect appropriés et exportez-la pour une intégration transparente dans vos plateformes d'habilitation des ventes et programmes de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Présentations Commerciales avec des Vidéos de Succès Client AI

.

Créez des vidéos de succès client convaincantes en utilisant des avatars AI pour personnaliser les témoignages et renforcer les présentations commerciales, établissant la confiance avec les prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts d'habilitation des ventes avec la vidéo AI ?

HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI" avancé et un "générateur d'habilitation des ventes par avatar", vous permettant de créer rapidement du contenu engageant. Vous pouvez exploiter nos "avatars AI" réalistes et notre "éditeur texte-à-vidéo" pour produire des vidéos personnalisées de haute qualité pour la formation et la communication commerciale, boostant considérablement vos stratégies d'habilitation des ventes alimentées par l'AI.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les avatars AI et la production vidéo ?

HeyGen offre aux utilisateurs de nombreuses options "créatives" pour la "production vidéo", y compris la possibilité de générer ou de choisir un "avatar personnalisé" pour représenter votre marque. Vous pouvez également utiliser des "modèles préconstruits" et une vaste bibliothèque de médias pour concevoir rapidement des vidéos professionnelles, garantissant que vos "avatars AI parlants" transmettent efficacement votre message.

HeyGen peut-il vraiment simplifier la création vidéo pour les équipes de vente et la formation commerciale AI ?

Absolument, HeyGen simplifie la "production vidéo" pour les "équipes de vente" en vous permettant de transformer des scripts en vidéos captivantes avec des "avatars AI" en quelques minutes. Cela en fait un outil inestimable pour la formation commerciale AI évolutive et la création de messages cohérents et de marque sans équipement vidéo traditionnel complexe.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour transformer du texte en contenu vidéo localisé ?

Le puissant "éditeur texte-à-vidéo" de HeyGen vous permet de simplement entrer votre script, qui sera animé par des "avatars AI" avec des voix off générées. Pour une portée mondiale, notre plateforme prend également en charge la "localisation vidéo AI" en ajoutant automatiquement des sous-titres et en permettant des voix off multilingues, rendant le contenu accessible dans le monde entier.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo