Créez une vidéo explicative vibrante de 45 secondes ciblant les responsables des ventes et les directeurs marketing, montrant comment le générateur d'avatar pour l'habilitation des ventes de HeyGen révolutionne la création de contenu. Utilisez des visuels dynamiques et élégants avec une voix off optimiste et confiante, démontrant la puissance de l'intégration d'avatars personnalisés et la flexibilité offerte par les modèles préconstruits pour divers scénarios de vente, en mettant en avant les avatars AI robustes de HeyGen et les modèles & scènes polyvalents.

