Créez une vidéo d'une minute à destination des responsables RH et des agents de sécurité, démontrant comment un générateur de vidéos AI peut rapidement produire des modules de formation essentiels à la conformité. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des graphiques simples et du texte à l'écran renforçant les messages clés de sécurité, complétés par une voix off claire et autoritaire. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour montrer la rapidité de génération de contenu.

