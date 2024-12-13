Créateur de Vidéo Explicative SaaS avec Avatar Créez des Vidéos Engagantes Facilement
Concevez des vidéos explicatives SaaS captivantes sans effort avec notre plateforme facile à utiliser et des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Professionnels du marketing, élevez votre stratégie de contenu avec une vidéo percutante de 30 secondes conçue pour les réseaux sociaux, en utilisant notre fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir de script pour générer rapidement des récits dynamiques avec une musique de fond énergique et un style visuel rapide.
Chefs de produit, simplifiez votre prochain lancement de fonctionnalité avec un projet de Créateur de Vidéo Explicative SaaS de 60 secondes, en utilisant des modèles et des scènes faciles à utiliser pour articuler clairement des idées complexes avec un style visuel démonstratif et une voix off AI calme et autoritaire, enrichie par des sous-titres/captions automatiques.
Formateurs d'entreprise, rationalisez votre processus d'intégration en produisant des modules de formation cohérents de 30 secondes en utilisant un créateur de vidéo explicative SaaS avec avatar, garantissant un style visuel d'entreprise soigné et une voix off professionnelle, intégrant facilement des éléments de marque à partir de notre bibliothèque de médias/support de stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Créez rapidement des vidéos publicitaires performantes, stimulant l'acquisition de clients pour votre produit SaaS.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Améliorez la formation et l'intégration pour votre produit SaaS, augmentant l'engagement et la rétention des utilisateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI engageantes avec des avatars ?
HeyGen permet aux utilisateurs de générer des vidéos captivantes en utilisant des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. En tant que créateur de vidéos AI, HeyGen donne vie à vos scripts, enrichissant votre contenu avec des visuels dynamiques et des présentateurs numériques expressifs.
Quelles fonctionnalités de branding HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu généré par AI ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos générées par AI. Cela garantit que votre contenu maintient une identité de marque cohérente et professionnelle sur toutes les plateformes en utilisant des modèles personnalisables.
Puis-je générer des voix off AI et des scripts directement sur la plateforme HeyGen ?
Oui, HeyGen prend en charge la génération avancée de voix off AI et facilite la création de vidéos à partir de scripts, ce qui en fait un créateur de vidéos AI intuitif. Vous pouvez facilement entrer votre script, et HeyGen générera automatiquement une voix off au son naturel pour accompagner vos avatars AI.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour commencer rapidement à créer des vidéos ?
Absolument. HeyGen offre une variété de modèles et de scènes personnalisables conçus pour simplifier votre processus de création vidéo. Ces modèles faciles à utiliser vous permettent de produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle sans expérience de montage approfondie, en tirant parti de nos capacités de créateur de vidéos AI.