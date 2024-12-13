Imaginez créer une publicité marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment ils peuvent facilement créer du contenu de qualité professionnelle. La vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et entraînant avec une voix off amicale et persuasive d'une IA, démontrant le pouvoir des avatars IA pour délivrer des messages convaincants en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour transformer leurs idées en visuels percutants pour les ventes et le marketing.

