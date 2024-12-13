Générateur d'explications SaaS par avatar : Création de vidéos alimentées par l'IA

Produisez sans effort des vidéos explicatives captivantes et du contenu UGC engageant en utilisant nos avatars IA de pointe.

Imaginez créer une publicité marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, montrant comment ils peuvent facilement créer du contenu de qualité professionnelle. La vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et entraînant avec une voix off amicale et persuasive d'une IA, démontrant le pouvoir des avatars IA pour délivrer des messages convaincants en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour transformer leurs idées en visuels percutants pour les ventes et le marketing.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 45 secondes ciblant les formateurs d'entreprise et les départements RH, illustrant comment simplifier l'intégration des employés ou des modules de formation complexes. Cette vidéo devrait adopter une esthétique propre et professionnelle avec un audio clair et informatif, mettant en avant comment les avatars IA de HeyGen peuvent parler plusieurs langues (grâce à sa génération de voix off) pour répondre à des équipes mondiales diversifiées, rendant la création de vidéos alimentées par l'IA accessible à tous.
Exemple de Prompt 2
Créez un reel vibrant de 15 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux créateurs de contenu et aux marketeurs, démontrant la génération rapide de vidéos UGC engageantes. Le style visuel devrait être rapide et tendance, complété par une bande sonore énergique, soulignant la facilité de sélection parmi divers modèles et scènes et l'incorporation de séquences B-roll via la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour un contenu vidéo dynamique.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo explicative de produit de 60 secondes destinée aux startups technologiques et aux chefs de produit lançant des logiciels innovants, nécessitant d'articuler clairement des fonctionnalités complexes. La vidéo devrait présenter un style graphique moderne et élégant, associé à une voix off autoritaire mais accessible, utilisant les avatars IA de HeyGen pour une présentation humaine et assurant l'accessibilité avec des sous-titres intégrés, simplifiant ainsi la création de vidéos explicatives percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre générateur d'explications SaaS par avatar

Créez des vidéos explicatives engageantes sans effort. Exploitez les avatars IA, le script intelligent et les outils de conception professionnelle pour transformer vos idées en histoires visuelles dynamiques en quelques minutes.

1
Step 1
Créez votre script et choisissez un avatar
Commencez par saisir votre script, puis sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars IA réalistes pour servir de présentateur dynamique, donnant vie à votre message.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez votre vidéo avec une riche bibliothèque de médias et des modèles et scènes préconstruits, intégrant les couleurs et le logo uniques de votre marque pour un look cohérent et professionnel.
3
Step 3
Appliquez la voix off et les sous-titres
Exploitez la génération avancée de voix off IA pour convertir instantanément votre script en discours naturel, et générez automatiquement des sous-titres précis pour une large accessibilité.
4
Step 4
Exportez votre vidéo explicative de qualité studio
Finalisez votre projet et exportez des vidéos haute définition de qualité studio optimisées pour n'importe quelle plateforme, garantissant que votre message soit soigné et percutant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'intégration et la formation des produits SaaS

.

Offrez des expériences d'intégration interactives et mémorables et des modules de formation avec des avatars IA pour améliorer la rétention des utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives captivantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en transformant des scripts textuels en vidéos explicatives engageantes à l'aide d'avatars IA et d'une interface conviviale. Notre plateforme vous permet de générer rapidement du contenu dynamique, ce qui en fait un créateur de vidéos à partir de scripts idéal pour divers besoins.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le branding ?

HeyGen offre une personnalisation créative étendue, y compris des options de branding robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs de manière transparente. Vous pouvez également utiliser des avatars IA personnalisés, accéder à une riche bibliothèque de médias et choisir parmi divers modèles et scènes préconstruits pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Puis-je générer des vidéos UGC de haute qualité en utilisant les capacités IA de HeyGen ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos UGC IA avec une valeur de production de qualité studio, mettant en vedette des avatars IA réalistes et une génération avancée de voix off IA. Cela permet de produire du contenu généré par les utilisateurs authentique et à fort impact de manière efficace et à grande échelle.

HeyGen prend-il en charge divers styles de vidéos et langues pour une portée mondiale ?

HeyGen prend en charge une large gamme de styles de vidéos diversifiés adaptés aux publicités marketing et autres contenus, ainsi que de nombreuses options linguistiques incluant plus de 50 langues. Cela permet une création de vidéos personnalisée qui résonne avec un public mondial, améliorant votre portée et votre engagement grâce à la création de publicités IA.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo