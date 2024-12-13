Créateur d'Introduction d'Avatar AI : Créez des Vidéos Engagantes

Générez des introductions captivantes instantanément. Transformez votre script en vidéos de qualité studio avec des avatars AI réalistes grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo d'introduction professionnelle de 30 secondes parfaite pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs, montrant comment un créateur d'introduction d'avatar AI peut élever leur marque. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des graphismes épurés et un arrière-plan professionnel, accompagné d'une voix off claire et confiante. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour présenter les services clés de l'entreprise et les déclarations de mission, créant ainsi une forte première impression.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo vibrante de 45 secondes conçue pour les YouTubers, les influenceurs des réseaux sociaux et les éducateurs en ligne, où des avatars AI parlants introduisent de manière créative le contenu de la chaîne ou les modules de cours. L'esthétique visuelle doit être dynamique et colorée, avec une musique de fond énergique et une voix off enthousiaste qui capte l'attention. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à ces personnages engageants, assurant une expérience captivante pour le spectateur.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'instruction convaincante de 60 secondes destinée aux formateurs d'entreprise, aux développeurs d'e-learning et aux professionnels des RH, démontrant l'utilité d'un générateur d'avatar AI pour créer des modules de formation engageants. Cette vidéo doit adopter un style visuel informatif et clair, employant des animations subtiles et un ton audio professionnel, autoritaire mais accessible. Mettez en avant la capacité de sous-titres/captions fluide de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension auprès de divers publics.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de branding personnel concise de 20 secondes pour les chercheurs d'emploi, les constructeurs de marque personnelle et les freelances, illustrant comment un avatar AI personnalisé peut rendre leurs introductions mémorables. Le style visuel doit être accessible et unique, reflétant la personnalité individuelle avec une livraison audio chaleureuse, engageante et authentique. Mettez en avant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour aider les utilisateurs à personnaliser facilement leur persona numérique et se démarquer.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur d'Introduction de Rôle d'Avatar AI

Créez facilement des introductions vidéo engageantes et personnalisées avec des avatars AI réalistes et des options de personnalisation dynamiques, parfaites pour tout rôle.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI et Script
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI préfabriqués ou créez votre propre avatar AI personnalisé pour représenter votre marque ou rôle. Ensuite, entrez votre script d'introduction dans l'éditeur de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez la Voix et les Visuels
Choisissez parmi une large gamme de voix naturelles pour la narration de votre avatar. Améliorez davantage votre vidéo avec des modèles et des scènes pour correspondre au thème de votre introduction.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Sous-titres
Générez automatiquement des sous-titres dans plus de 140 langues pour garantir l'accessibilité. Incorporez vos contrôles de branding comme les logos et les couleurs pour une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Introduction
Générez votre vidéo d'introduction avec des avatars réalistes parfaitement synchronisés. Exportez dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et l'Intégration

.

Augmentez l'engagement et la rétention des apprenants en créant des modules de formation interactifs et des introductions avec des avatars AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer mon propre avatar AI personnalisé avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer votre propre avatar AI personnalisé, offrant une personnalisation de l'apparence à la voix. Avec des options de personnalisation avancées, vous pouvez concevoir une persona numérique unique qui représente parfaitement votre marque ou votre message.

Qu'est-ce qui rend les avatars AI parlants de HeyGen si réalistes ?

HeyGen utilise une technologie avancée d'animation faciale et de synchronisation labiale pour produire des avatars incroyablement réalistes. Ces avatars AI parlants affichent des expressions naturelles et une synchronisation labiale parfaite, offrant une expérience de visionnage très engageante.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de qualité studio pour divers besoins commerciaux ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur d'avatars AI conçu pour aider les entreprises à produire des vidéos de qualité studio de manière efficace. Il simplifie la création de contenu pour la formation, l'activation des ventes et le marketing, garantissant que vos messages résonnent professionnellement.

HeyGen propose-t-il un éditeur de texte en vidéo pour le contenu basé sur des scripts ?

Absolument. HeyGen propose un éditeur de texte en vidéo intuitif où vous pouvez simplement entrer votre script, et notre AI animera l'avatar de votre choix. Cet outil puissant prend en charge plus de 140 langues, transformant le texte en vidéo dynamique sans effort.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo