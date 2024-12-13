Créez une vidéo explicative vibrante de 30 secondes ciblant les créateurs en herbe et les propriétaires de petites entreprises, montrant la facilité de construire une marque personnelle forte. Le style visuel doit être lumineux et énergique avec des graphismes animés modernes, complétés par une musique de fond entraînante et une voix off AI claire. Mettez en avant la fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen pour aider les utilisateurs à générer instantanément des avatars AI personnalisés qui représentent parfaitement leur marque sans avoir besoin d'équipements complexes.

