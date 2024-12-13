Créez une vidéo d'une minute ciblant les chefs de projet IT et les analystes de risques, montrant comment construire rapidement un Créateur de Matrice de Risque AI. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en mettant l'accent sur des visualisations de données claires et un guidage étape par étape. L'audio doit comporter une narration dynamique et informative, expliquant comment l'évaluation des risques alimentée par l'AI simplifie les évaluations complexes. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour générer facilement la voix off et les sous-titres/captions pour une accessibilité améliorée, démontrant l'efficacité de la gestion des risques.

Générer une Vidéo