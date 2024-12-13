Le Créateur Ultime de Formation au Détail avec Avatar pour les Entreprises Modernes

Créez des vidéos de formation engageantes et spécifiques à la marque avec des avatars AI réalistes, améliorant le développement des compétences des employés et l'engagement client.

Créez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouveaux associés de vente au détail, mettant en scène un avatar AI amical qui les guide à travers les politiques essentielles du magasin et les salutations initiales. Cette vidéo de formation doit avoir un style visuel lumineux et accueillant et une voix off claire et enthousiaste, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message de marque cohérent.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes pour l'habilitation des ventes pour le personnel de vente au détail expérimenté, présentant les nouvelles fonctionnalités des produits avec un avatar AI sophistiqué comme démonstrateur. Cette formation spécifique à la marque doit utiliser un style visuel professionnel avec des graphismes nets de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une voix off énergique pour mettre en avant les points de vente clés pour l'engagement client.
Exemple de Prompt 2
Concevez une unité de micro-apprentissage de 45 secondes axée sur l'engagement client efficace et la résolution de conflits pour tous les employés de vente au détail. Une personne numérique calme doit narrer, présentée avec un style visuel rassurant et une musique de fond douce, tout en utilisant les sous-titres/captions et la génération de voix off naturelle de HeyGen pour l'accessibilité et une communication claire.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante d'une minute pour les managers de vente au détail afin de former rapidement leurs équipes sur les promotions saisonnières à venir et les initiatives de développement des compétences des employés. Ce segment de création de formation au détail nécessite un style visuel moderne et épuré, avec un générateur d'avatar AI pour créer un ambassadeur de marque cohérent, en tirant parti des modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour une production rapide et une voix off confiante et directe.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Formation au Détail avec Avatar

Rationalisez votre production de formation au détail avec des avatars alimentés par l'AI, créant rapidement et efficacement du contenu vidéo engageant et personnalisé pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte à vidéo transforme vos mots en visuels dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou présentateur, en utilisant nos modèles d'avatars stock pour un déploiement rapide.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des scènes de fond, de la musique, et intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding complets.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez votre vidéo de formation au détail et exportez-la dans divers formats et résolutions, prête à être distribuée à votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez des Communications Internes Engagantes

Utilisez des avatars AI pour créer des messages motivationnels inspirants et des communications internes cruciales pour le personnel de vente au détail.

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen peuvent-ils transformer la formation en entreprise et le développement des compétences des employés ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et un puissant générateur d'avatars AI pour créer des vidéos de formation engageantes et cohérentes. Cette capacité rationalise considérablement la formation en entreprise et le développement des compétences des employés, garantissant que chaque membre de l'équipe reçoit une instruction de haute qualité, spécifique à la marque, de manière efficace.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos personnalisées pour divers besoins commerciaux ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos hautement personnalisées, en tirant parti de son créateur de vidéo à partir de script et de son support multilingue. Cela permet aux entreprises d'adapter le contenu à diverses applications, de l'engagement client aux communications internes, assurant un impact maximal.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour le développement de contenu humain numérique ?

HeyGen fournit une plateforme complète pour générer du contenu humain numérique sophistiqué, offrant un flux de production vidéo efficace. Les utilisateurs peuvent facilement créer des vidéos de porte-parole professionnelles, permettant une habilitation des ventes efficace et des démonstrations de produits sans ressources étendues.

HeyGen peut-il aider les organisations à rationaliser leur production de contenu vidéo pour le marketing et l'intégration ?

Absolument. HeyGen simplifie la production vidéo pour le marketing et l'intégration en offrant des outils faciles à utiliser pour créer des vidéos engageantes avec des acteurs AI. Cela permet aux organisations de maintenir la continuité de la marque et de déployer rapidement du contenu essentiel, comme pour l'intégration de nouveaux employés ou les campagnes marketing.

