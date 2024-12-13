Créez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les nouveaux associés de vente au détail, mettant en scène un avatar AI amical qui les guide à travers les politiques essentielles du magasin et les salutations initiales. Cette vidéo de formation doit avoir un style visuel lumineux et accueillant et une voix off claire et enthousiaste, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un message de marque cohérent.

