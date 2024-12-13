Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux nouveaux employés de la vente au détail, les introduisant aux caractéristiques essentielles des produits et aux techniques de vente. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des avatars IA réalistes démontrant la manipulation des produits, complétés par une voix off amicale et articulée. Cette vidéo vise à fournir une formation personnalisée et peut être facilement générée à l'aide de la génération de voix off robuste de HeyGen, garantissant une communication cohérente et claire.

Générer une Vidéo