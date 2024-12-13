créateur de mise à jour de restructuration d'avatar : Mises à jour vidéo sans effort

Présentez efficacement les réalisations de l'entreprise et gagnez un temps précieux avec la génération de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les fondateurs de startups, démontrant comment livrer des mises à jour captivantes aux investisseurs. Le style visuel doit être professionnel et engageant, complété par un style audio authentique et conversationnel. Mettez en avant les avatars AI de HeyGen et les capacités de génération de voix off pour montrer comment les fondateurs peuvent présenter des métriques clés et des projections futures avec une touche personnelle et persuasive.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant la puissance des rapports vidéo personnalisés. L'esthétique doit être moderne et épurée, avec des visuels inspirants et pertinents. Utilisez la fonction de texte-à-vidéo à partir de script et la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour transformer des données statiques en récits engageants, en montrant peut-être comment adapter des images de stock pour une composition visuelle unique, agissant comme un créateur de mise à jour de restructuration d'avatar pour le récit de votre marque.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo entraînante de 30 secondes conçue pour les équipes de communication interne, annonçant une réalisation importante de l'entreprise ou une mise à jour de restructuration interne. Employez un style visuel dynamique et clair, en veillant à ce que le message soit accessible avec des sous-titres automatiques. Mettez en avant la fonction de sous-titres/captions de HeyGen et ses divers modèles et scènes pour produire rapidement une annonce professionnelle de style 'créateur de mise à jour de restructuration d'avatar', donnant un nouveau souffle aux nouvelles internes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 90 secondes pour les communicateurs d'entreprise, explorant la polyvalence de la création de rapports vidéo dynamiques pour divers besoins. La présentation visuelle doit être soignée et professionnelle, avec un accent sur l'interface intuitive et les options de personnalisation. Soulignez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et la facilité d'utilisation des modèles et scènes existants pour créer un actif entièrement construit, prêt à être publié et qui captive les audiences.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de mise à jour de restructuration d'avatar

Créez sans effort des rapports vidéo AI convaincants avec des avatars AI personnalisés pour captiver les investisseurs et communiquer clairement les réalisations de l'entreprise.

1
Step 1
Créez votre mise à jour
Commencez par sélectionner parmi notre large gamme de modèles pour structurer efficacement votre vidéo de mise à jour pour les investisseurs.
2
Step 2
Collez votre script
Saisissez votre script préparé dans la plateforme, en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer une narration engageante.
3
Step 3
Appliquez le branding
Personnalisez votre vidéo en utilisant des contrôles de branding robustes pour intégrer harmonieusement le logo et la palette de couleurs de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez votre rapport
Finalisez votre rapport vidéo dynamique, prêt à être partagé, avec des sous-titres automatiques pour une accessibilité améliorée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en valeur visuellement les réalisations de l'entreprise

.

Présentez visuellement les réalisations de l'entreprise et les projections futures à travers des mises à jour vidéo professionnelles, renforçant la confiance et la confiance avec vos parties prenantes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes mises à jour pour les investisseurs ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer vos mises à jour pour les investisseurs en rapports vidéo AI convaincants. Cela permet aux fondateurs de startups de livrer des rapports vidéo personnalisés qui présentent efficacement les métriques clés et les réalisations de l'entreprise.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI ?

Avec HeyGen, vous disposez d'options de personnalisation étendues pour vos avatars AI, y compris des coiffures diverses, des tenues et d'autres éléments de créateur pour créer une touche personnelle et engageante. Cela garantit que vos rapports vidéo personnalisés conservent une esthétique visuelle moderne et épurée.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les rapports vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que tous vos rapports vidéo AI sont cohérents et orientés vers un objectif. Vous pouvez également utiliser des modèles et des scènes pour produire rapidement des rapports vidéo captivants.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de rapports vidéo dynamiques ?

HeyGen simplifie le processus de création de rapports vidéo dynamiques en offrant une génération de vidéo de bout en bout, y compris la génération de voix off et des sous-titres automatiques. Cette interface intuitive vous permet de produire efficacement des actifs entièrement construits, prêts à être publiés à partir de votre script.

