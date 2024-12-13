Générateur de Vidéos d'Intégration avec Avatar : Formation Rapide et Engagée

Offrez une formation personnalisée efficacement aux nouvelles recrues grâce à des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo d'intégration dynamique de 45 secondes ciblant les nouveaux serveurs et hôtes de restaurant, avec un avatar AI accueillant qui les guide à travers les procédures de début de service. Le style visuel doit être lumineux et énergique, mettant en avant un environnement de restaurant animé, complété par une bande sonore entraînante et une génération de voix off claire pour créer une expérience d'intégration personnalisée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour le personnel de cuisine, axée sur les protocoles de sécurité essentiels et la manipulation des équipements. Cette vidéo doit utiliser la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour garantir précision et clarté, présentée par un avatar AI personnalisé professionnel dans un style visuel propre et fonctionnel avec une narration nette et informative, rendant l'intégration des employés à la fois efficace et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes pour tous les nouveaux employés du restaurant, détaillant la culture de marque unique et l'histoire de l'établissement. Utilisez des modèles et des scènes accrocheurs pour créer un style visuel narratif et soigné, avec un acteur parlant charismatique pour livrer des vidéos réalistes qui captivent et connectent véritablement les nouvelles recrues à l'identité du restaurant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide de 15 secondes offrant des conseils essentiels en service client pour le personnel de la salle, idéale pour les nouvelles recrues ou les rappels rapides. Le style visuel doit être vif et informatif, incorporant des points à l'écran et des sous-titres clairs pour l'accessibilité, livrés par un avatar AI amical avec une musique de fond animée et non distrayante pour améliorer les vidéos engageantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur d'Intégration avec Avatar pour Restaurant

Rationalisez l'intégration des employés de votre restaurant avec des guides vidéo personnalisés et alimentés par AI qui engagent les nouvelles recrues dès le premier jour.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Rédigez votre message de bienvenue et les informations de formation essentielles. Notre plateforme facilite la conversion texte-en-vidéo à partir de script pour donner vie à votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI ou téléchargez votre propre avatar AI personnalisé pour délivrer votre message d'intégration personnalisé.
3
Step 3
Appliquez le Branding et le Style
Améliorez la cohérence de la marque en intégrant le logo de votre restaurant et des couleurs spécifiques grâce à nos contrôles de branding intuitifs pour un look professionnel.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Personnalisée
Utilisez le générateur de vidéos AI pour produire votre vidéo d'intégration de haute qualité, puis téléchargez ou partagez facilement votre création pour les nouvelles recrues.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Production Rapide de Vidéos d'Intégration

Produisez rapidement des clips vidéo courts et engageants générés par AI pour des messages de bienvenue, des introductions culturelles ou des conseils de formation rapide pour le nouveau personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mon contenu vidéo ?

HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier d'un moteur créatif puissant, permettant de générer des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez exploiter nos divers modèles, transformer des scripts en visuels dynamiques, et ajouter des montages et transitions sophistiqués pour donner vie à votre vision unique.

Quels types d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour des vidéos engageantes ?

HeyGen propose une gamme polyvalente d'avatars AI, y compris des avatars AI en live-action de qualité studio et des personnages numériques personnalisables, parfaits pour créer des vidéos engageantes. Vous pouvez même créer un avatar AI personnalisé qui reflète véritablement votre marque ou votre personnalité.

HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour mes vidéos générées ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos maintiennent la cohérence de la marque. Intégrez facilement votre logo, ajustez les schémas de couleurs, et personnalisez les éléments pour s'aligner parfaitement avec vos vidéos marketing.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo du script au résultat final ?

HeyGen simplifie la production vidéo en transformant le texte en vidéo à partir d'un simple script grâce à une AI avancée. Notre plateforme gère la génération de voix off, la synchronisation labiale audio, et propose des modèles professionnels, permettant une génération de vidéos rapide et efficace du concept à la réalisation.

