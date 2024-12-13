Générateur de Vidéos d'Intégration avec Avatar : Formation Rapide et Engagée
Offrez une formation personnalisée efficacement aux nouvelles recrues grâce à des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour le personnel de cuisine, axée sur les protocoles de sécurité essentiels et la manipulation des équipements. Cette vidéo doit utiliser la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour garantir précision et clarté, présentée par un avatar AI personnalisé professionnel dans un style visuel propre et fonctionnel avec une narration nette et informative, rendant l'intégration des employés à la fois efficace et engageante.
Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes pour tous les nouveaux employés du restaurant, détaillant la culture de marque unique et l'histoire de l'établissement. Utilisez des modèles et des scènes accrocheurs pour créer un style visuel narratif et soigné, avec un acteur parlant charismatique pour livrer des vidéos réalistes qui captivent et connectent véritablement les nouvelles recrues à l'identité du restaurant.
Concevez une vidéo rapide de 15 secondes offrant des conseils essentiels en service client pour le personnel de la salle, idéale pour les nouvelles recrues ou les rappels rapides. Le style visuel doit être vif et informatif, incorporant des points à l'écran et des sous-titres clairs pour l'accessibilité, livrés par un avatar AI amical avec une musique de fond animée et non distrayante pour améliorer les vidéos engageantes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement lors de l'Intégration des Employés.
Améliorez l'engagement et les taux de rétention des nouvelles recrues grâce à des vidéos personnalisées animées par des avatars AI pour un apprentissage percutant.
Échelle de Création de Contenu de Formation.
Développez et distribuez efficacement une gamme plus large de cours et modules d'intégration à toutes les nouvelles recrues grâce à la génération de vidéos AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mon contenu vidéo ?
HeyGen permet aux utilisateurs de bénéficier d'un moteur créatif puissant, permettant de générer des vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Vous pouvez exploiter nos divers modèles, transformer des scripts en visuels dynamiques, et ajouter des montages et transitions sophistiqués pour donner vie à votre vision unique.
Quels types d'avatars AI puis-je utiliser avec HeyGen pour des vidéos engageantes ?
HeyGen propose une gamme polyvalente d'avatars AI, y compris des avatars AI en live-action de qualité studio et des personnages numériques personnalisables, parfaits pour créer des vidéos engageantes. Vous pouvez même créer un avatar AI personnalisé qui reflète véritablement votre marque ou votre personnalité.
HeyGen prend-il en charge le branding personnalisé pour mes vidéos générées ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos maintiennent la cohérence de la marque. Intégrez facilement votre logo, ajustez les schémas de couleurs, et personnalisez les éléments pour s'aligner parfaitement avec vos vidéos marketing.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo du script au résultat final ?
HeyGen simplifie la production vidéo en transformant le texte en vidéo à partir d'un simple script grâce à une AI avancée. Notre plateforme gère la génération de voix off, la synchronisation labiale audio, et propose des modèles professionnels, permettant une génération de vidéos rapide et efficace du concept à la réalisation.