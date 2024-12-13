Créateur de Vidéos de Recrutement avec Avatar pour Attirer les Talents
Créez des vidéos de recrutement captivantes et améliorez votre marque employeur rapidement, en utilisant la fonctionnalité puissante de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de recrutement engageante de 30 secondes destinée aux jeunes diplômés, mettant en avant la culture inclusive de votre entreprise et les opportunités de développement de carrière. Adoptez un style visuel chaleureux et accueillant avec des avatars vidéo AI sympathiques interagissant dans un environnement de travail positif, complété par une voix off enthousiaste et une musique acoustique entraînante. Cette vidéo, facilement créée à partir d'un texte en vidéo avec HeyGen, doit encourager les jeunes professionnels à envisager leur avenir avec votre organisation.
Produisez une vidéo d'annonce convaincante de 60 secondes pour les professionnels expérimentés, présentant un nouveau département ou rôle révolutionnaire au sein de votre organisation. Adoptez un style visuel élégant et corporatif avec des graphiques audacieux et des transitions professionnelles, accompagné d'une voix off puissante et motivante et d'une bande sonore orchestrale sophistiquée. Cette vidéo de recrutement, parfaite pour le contenu marketing et les réseaux sociaux, doit transmettre prestige et opportunité, en soulignant l'impact qu'ils peuvent avoir.
Concevez une vidéo explicative informative de 50 secondes pour un bassin de candidats diversifié, détaillant votre processus de recrutement simplifié. Présentez un style visuel inspiré des infographies avec un avatar réaliste guidant les spectateurs à travers chaque étape, renforcé par des sous-titres clairs et une voix off rassurante et amicale sur un fond sonore ambiant et calme. Cette vidéo explicative doit démystifier le parcours de candidature et renforcer la confiance des candidats potentiels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Recrutement Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes pour attirer les meilleurs talents et pourvoir les postes plus rapidement.
Développez du Contenu pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin d'amplifier la marque employeur et atteindre un plus large éventail de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?
Le puissant générateur d'avatar AI de HeyGen vous permet de créer rapidement des avatars vidéo AI engageants. Cette plateforme vous permet de produire du contenu dynamique pour le marketing et les réseaux sociaux, les vidéos explicatives, et plus encore, simplifiant ainsi votre processus créatif.
HeyGen peut-il aider avec les vidéos de marque employeur ?
Absolument. HeyGen est un créateur exceptionnel de vidéos de recrutement AI pour concevoir des vidéos de marque employeur et de recrutement captivantes. Vous pouvez utiliser des avatars réalistes et des capacités de texte en vidéo pour communiquer efficacement la culture de votre entreprise et les descriptions de poste.
Quels types de contenu d'avatar AI puis-je créer ?
HeyGen vous permet de générer une large gamme de contenus d'avatar AI, y compris des cours d'apprentissage en ligne, des présentations d'avatar AI, et du contenu dynamique pour le marketing et les réseaux sociaux. Profitez de nos modèles diversifiés et avatars animés pour donner vie à vos idées.
Quelle est la facilité d'utilisation de la création vidéo AI de HeyGen ?
HeyGen simplifie la création vidéo AI grâce à son éditeur intuitif basé sur le texte, le rendant accessible à tous. Vous pouvez facilement générer des vidéos de recrutement AI de haute qualité et d'autres contenus en tapant simplement votre script et en sélectionnant un avatar vidéo AI.