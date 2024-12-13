Développez une vidéo de marque employeur dynamique de 45 secondes ciblant les candidats potentiels dans le secteur technologique, mettant en avant l'esprit innovant de votre entreprise. Utilisez un style visuel futuriste avec des animations dynamiques et une bande sonore inspirante et rythmée, mettant en scène un avatar AI comme ambassadeur virtuel de votre marque. La vidéo doit expliquer pourquoi les meilleurs talents devraient rejoindre votre équipe, grâce au générateur d'avatar AI de HeyGen pour donner vie à votre message.

Générer une Vidéo