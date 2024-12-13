Développez une vidéo de démonstration technique de 90 secondes destinée aux responsables RH et aux spécialistes du recrutement, montrant comment un générateur de vidéos de recrutement avec avatar peut simplifier le premier contact avec les candidats. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des enregistrements d'écran de l'interface HeyGen ainsi que des avatars dynamiques d'IA présentant les principaux avantages. L'audio doit comporter une voix off d'IA claire, autoritaire mais amicale, générée à l'aide de la capacité de génération de voix off de HeyGen, démontrant l'intégration transparente des avatars IA dans les processus de recrutement.

Générer une Vidéo