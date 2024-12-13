Créateur de Mise à Jour Trimestrielle avec Avatar : Créez des Rapports Vidéo Engagés

Générez rapidement des vidéos de mise à jour trimestrielle dynamiques et engageantes. Exploitez les modèles alimentés par l'IA et les scènes vidéo personnalisables pour captiver votre audience.

Créez une vidéo interne convaincante d'une minute pour la mise à jour trimestrielle destinée aux chefs de projet et à leurs équipes, avec un avatar AI présentant les indicateurs clés de performance et les objectifs à venir. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec une voix off confiante et claire, utilisant les avatars AI de HeyGen pour diffuser un message de marque cohérent sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo percutante de deux minutes conçue pour les investisseurs et les parties prenantes, communiquant efficacement les derniers résultats financiers et la direction stratégique de l'entreprise à travers des présentations dynamiques. Le style visuel et audio doit être soigné et autoritaire, intégrant des visualisations de données élégantes, et utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire un récit sophistiqué.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 90 secondes sur la mise à jour de l'entreprise destinée à tous les employés mondiaux, annonçant les récentes réalisations et les annonces importantes de l'entreprise. L'esthétique doit être engageante et inclusive, avec une voix amicale et professionnelle et des sous-titres clairs, garantissant l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo rapide et engageante de 45 secondes pour le grand public, résumant les faits marquants d'un trimestre ou les nouvelles fonctionnalités d'un produit dans le cadre d'une présentation de routine. Le style visuel doit être moderne, rapide et visuellement riche, complété par une voix off dynamique et enthousiaste, générée efficacement avec la capacité de génération de voix off de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Mise à Jour Trimestrielle avec Avatar

Créez rapidement des vidéos de mise à jour trimestrielle engageantes et des présentations dynamiques en utilisant des avatars AI et des scènes personnalisables pour tenir les parties prenantes informées et améliorer la communication d'entreprise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Rédigez le script de votre rapport trimestriel, en décrivant les principales réalisations et les plans futurs. La capacité de "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen transformera votre texte en scènes vidéo engageantes, rendant vos mises à jour trimestrielles professionnelles et captivantes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre mise à jour. Associez-le à une voix off AI dans diverses langues et styles, garantissant que votre message soit transmis clairement et professionnellement à toutes les parties prenantes.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Incorporez des graphiques, des tableaux et des données pertinents pour visualiser votre performance trimestrielle. Appliquez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant les "contrôles de marque" pour un look cohérent et professionnel dans toutes vos mises à jour d'entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Mise à Jour Trimestrielle
Revoyez votre vidéo pour assurer précision et impact. Améliorez l'accessibilité en ajoutant des "sous-titres/captions" générés automatiquement par l'IA. Enfin, exportez votre vidéo de mise à jour trimestrielle polie dans le format souhaité, prête pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Mises à Jour Trimestrielles Dynamiques Externes

Produisez rapidement des résumés vidéo captivants des progrès trimestriels pour les parties prenantes externes, les investisseurs et l'engagement public.

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l'approche de HeyGen pour créer des vidéos de mise à jour trimestrielle engageantes avec des avatars AI ?

HeyGen utilise un puissant générateur de texte en vidéo gratuit, transformant votre script en présentations dynamiques avec des avatars AI réalistes. Cela simplifie la production de vidéos de mise à jour trimestrielle, vous permettant de créer des vidéos professionnelles et engageantes sans effort.

Puis-je personnaliser mes annonces vidéo d'entreprise avec des contrôles de marque spécifiques dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser les scènes vidéo avec le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre entreprise. Cela garantit que toutes vos annonces vidéo d'entreprise et mises à jour de l'entreprise maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen propose-t-il pour l'accessibilité vidéo et la portée mondiale ?

HeyGen améliore l'accessibilité vidéo avec des fonctionnalités telles que les voix off AI et un générateur de sous-titres AI intégré. De plus, son support multilingue vous permet de traduire vos vidéos de mise à jour trimestrielle, garantissant que votre message atteint efficacement un public diversifié et mondial.

Comment HeyGen soutient-il la génération vidéo de bout en bout efficace pour les mises à jour professionnelles de l'entreprise ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo avec ses capacités de génération vidéo de bout en bout, de la création vidéo native à partir de prompts jusqu'à l'exportation finale. En exploitant les modèles alimentés par l'IA, HeyGen permet une production rapide et efficace de vidéos de haute qualité et professionnelles pour toutes vos mises à jour d'entreprise.

