Générateur d'Avatar AI : Créez des Vidéos de Mise à Jour Trimestrielle Rapidement

Transformez vos mises à jour trimestrielles en vidéos engageantes. Notre générateur de texte en vidéo convertit facilement les scripts en présentations vidéo professionnelles pour une communication interne claire.

Créez une vidéo de mise à jour trimestrielle de 60 secondes pour les parties prenantes internes, mettant en vedette un avatar AI professionnel présentant les indicateurs clés de performance avec une voix off confiante et informative. Le style visuel doit être épuré et professionnel, intégrant des graphiques animés simples pour mettre en valeur les réalisations, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présentation soignée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une présentation vidéo dynamique de 45 secondes pour les clients externes et les investisseurs potentiels, détaillant notre dernière feuille de route produit. Adoptez un style visuel moderne avec des maquettes de produits vibrantes et une voix off enthousiaste et persuasive, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et garantir une vidéo engageante.
Exemple de Prompt 2
Générez un récapitulatif de 30 secondes pour les réseaux sociaux mettant en avant nos points forts trimestriels pour notre équipe marketing et nos abonnés sur les réseaux sociaux. La vidéo doit avoir un style visuel tendance et rapide avec des superpositions de texte audacieuses et une bande sonore entraînante et inspirante, en utilisant le générateur d'avatar AI de HeyGen pour personnaliser le message et le rendre vraiment unique.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les nouveaux employés, résumant les objectifs et réalisations trimestriels essentiels dans un style visuel clair et didactique avec une image de marque cohérente. Une voix off rassurante et autoritaire doit guider les spectateurs, complétée par les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité renforcée, en faisant une vidéo d'instruction efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Mise à Jour Trimestrielle avec Avatar

Créez facilement des vidéos de mise à jour trimestrielle engageantes avec des avatars AI et une technologie de texte en vidéo puissante, simplifiant votre communication interne.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre message trimestriel avec une touche professionnelle en utilisant notre générateur d'avatar AI.
2
Step 2
Collez Votre Script
Entrez directement le contenu de votre mise à jour trimestrielle dans l'éditeur de texte en vidéo, transformant votre texte en un récit vidéo dynamique avec notre générateur de texte en vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre présentation en intégrant des données visuelles convaincantes de la bibliothèque multimédia/support de stock et en appliquant les contrôles de branding personnalisés de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Mise à Jour
Finalisez votre projet en ajoutant des sous-titres et captions pour plus de clarté, puis exportez vos vidéos de mise à jour trimestrielle complètes pour une communication interne fluide et une portée élargie.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Résumés Vidéo Internes Engagés

Produisez rapidement des résumés vidéo internes engageants et des clips pour un reporting trimestriel efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes pour les créateurs de contenu ?

Le générateur de texte en vidéo de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos véritablement engageantes avec une facilité remarquable. En utilisant des modèles alimentés par l'AI et une interface intuitive, HeyGen permet une production rapide de présentations vidéo professionnelles qui captent efficacement l'attention du public.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour diverses applications professionnelles ?

Oui, HeyGen est un générateur d'avatar AI de premier plan, vous permettant de créer et de déployer des avatars AI de haute qualité avec des mouvements et expressions naturels. Ces présentateurs numériques, propulsés par un acteur vocal AI avancé, donnent vie à votre contenu dans plusieurs langues, assurant une communication percutante.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour maintenir l'identité d'entreprise dans les vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes pour garantir que vos vidéos reflètent constamment l'identité de votre entreprise, ce qui est crucial pour la communication interne et les messages externes. Les utilisateurs peuvent intégrer facilement leur logo, leurs couleurs préférées et utiliser le support complet de la bibliothèque multimédia pour incorporer des éléments de marque, maintenant ainsi une image professionnelle.

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de différents types de vidéos, comme les vidéos de mise à jour trimestrielle ?

HeyGen rend la production de divers types de vidéos, y compris les vidéos de mise à jour trimestrielle essentielles et le contenu vidéo d'instruction, très efficace grâce à sa plateforme polyvalente. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des captions, et utiliser les capacités de traduction vidéo pour atteindre un public plus large dans plusieurs langues, assurant une communication claire et cohérente.

